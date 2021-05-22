.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

في اللحظة الأخيرة.. تفادي اصطدام طائرتين بالجو فوق الكونغو

Work travel - Work on the move stock photo
(تعبيرية)

في اللحظة الأخيرة.. تفادي اصطدام طائرتين بالجو فوق الكونغو

طائرة برتغالية وأخرى إثيوبية كانتا في منطقة تلاقي فوق لومومباشي بفارق أقل من 10 دقائق

متابع الغاء المتابعة

كينشاسا – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أعلن مصدر حكومي كونغولي، السبت، أنه تم تجنب كارثة جوية في اللحظة الأخيرة فوق جمهورية الكونغو الديمقراطية بين طائرتين تابعتين لشركتي الطيران البرتغالية "تاب" والخطوط الجوية الإثيوبية "إثيوبيان إيرلاينز"، معرباً عن قلقه من تراجع المراقبة الجوية في البلاد.

طائرة تابعتة لشركتي الطيران البرتغالية "تاب" (أرشيفية)
طائرة تابعتة لشركتي الطيران البرتغالية "تاب" (أرشيفية)

وقالت السلطات الكونغولية إن "الوضع الجوي غير الآمن"، الذي كشفته هذه الحادثة، قد يهدد في نهاية المطاف مستقبل تحليق شركات الطيران فوق البلاد.

وقال وزير النقل في الكونغو الديمقراطية شروبين أوكينيدي سينغا في رسالة إلكترونية لوكالة "فرانس برس": "معلومات مقلقة جداً بحوزتي تشير إلى وجود احتمال كبير لوقوع كارثة في المجال الجوي لبلدنا".

وأضاف أنه في هذا الإطار، تجنبت طائرتان تابعتان للخطوط الجوية الإثيوبية وشركة الطيران البرتغالية الأربعاء 19 مايو في اللحظة الأخيرة وبفارق صغير جداً الاصطدام عند تقاطع طريقين جويين عمودياً في لوبومباشي بسبب نقص في الاتصال بين الطواقم ومطار لوبومباشي".

طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية (أرشيفية)
طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية (أرشيفية)

وأوضح في الرسالة المؤرخة في 20 مايو والموجَّهة إلى مدير هيئة الخطوط الجوية الكونغولية أن الطائرة الإثيوبية كانت في رحلة بين أديس أبابا وويندهوك والطائرة البرتغالية في رحلة بين مابوتو ولشبونة.

وتابع أن "المسارين يتلاقيان فوق لومومباشي، وكانت الطائرتان في منطقة التلاقي بفارق أقل من 10 دقائق، وفي هذه المرحلة كان على إدارة المسارات الجوية أن تحدد بشكل مستمر الموقع والسرعة بوسائل المساعدة الملاحية".

وتبين أن "هوائيي ترحيل في كامينا وماليمي كانا معطلين بينما ظروف الاستماع في لوبومباشي كانت رديئة جداً".

من مدينة لوبومباشي
من مدينة لوبومباشي

وعبّر عن قلقه من "خطورة الوقائع" و"مخاطر حدوث كارثة"، مطالباً بتقرير "ظرفي" للحادث و"بتقرير مفصل لوضع المجال الجوي للكونغو الديمقراطية بأكمله".

وتكشف رسالة داخلية ثانية لـ"إدارة المسارات الجوية" بتاريخ 21 مايو أن ست محطات تابعة لهذه الهيئة "خارج الخدمة" في جميع أنحاء البلاد تقريباً.

وأشارت إلى أن "هوائيات البث في مبانداكا وكامينا وكاليمي معطّلة، وتم وقف هوائيات مبوجي مايي وتشيكابا طوعاً بسبب تداخل مع محطات لاسلاكي محلية، وهذا يعني أن الطرق الجوية التي تمر عبر هذه المحطات لا تستطيع استخدام الاتصالات".

وتحدثت الرسالة نفسها عن فقدان أرباح "بسبب احتمال تحليق طائرات بدون اتصال لاسلكي"، كما أشار لاحتمال "اختيار شركات طيران الالتفاف على مجالنا الجوي، مما سيؤدي إلى انخفاض في حركة المرور".

"المتحور الهندي" يزعج الهند.. وأوامر لمواقع التواصل بحذفه سوشيال ميديا فيروس كورونا "المتحور الهندي" يزعج الهند.. وأوامر لمواقع التواصل بحذفه

وبدون توفر قطع غيار "سيستمر هذا الوضع الكارثي.. وسيؤثر على سمعتنا في مجال الإدارة الآمنة للملاحة الجوية في المجال الجوي الكونغولي"، حسب الرسالة التي تدعو إلى "إجراءات عاجلة جذرية" من أجل "إخراج البلد من هذا الوضع غير الآمن".

وتحتل الكونغو الديمقراطية، التي تبلغ مساحتها 2.3 مليون كلم مربع وعدد سكانها أكثر من 90 مليون نسمة ولها حدود مع تسع دول، موقعاً أساسياً في القارة. وهي ثامن أفقر دولة في العالم رغم الثروات الجيولوجية الهائلة.

وغرقت البلاد قبل 30 عاماً في حلقة من النزاعات والعنف والأزمات السياسي، تكافح حالياً من أجل التعافي منها وسط المعاناة من فساد مزمن وبنية تحتية في حالة سيئة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر
الأكثر قراءة
فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
"هواوي" تطلق نظامها التشغيلي غدا وتستغني أخيراً عن أندرويد
السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر
قبل أن تذهب
مقترحات أوروبية لتنشيط السفر مجددا
مقترحات أوروبية لتنشيط السفر مجددا
اكتشف المزيد