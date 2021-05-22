.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مريض نمساوي بتروا ساقه اليمنى وكان المطلوب قطع اليسرى

جراحة تعبيرية

مريض نمساوي بتروا ساقه اليمنى وكان المطلوب قطع اليسرى

وضع علامة سهم على الساق اليمنى لمريض عمره 82 سنة، إشارة إلى أنها المطلوب بترها بالعملية التي أجراها له ذلك اليوم، ثم اكتشفوا حين تبديل الضمادات أنه وضع السهم على الساق الخطأ

متابع الغاء المتابعة

لندن - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

من الأخطاء المستحيل إصلاحها، واحد ارتكبه الثلاثاء الماضي جراح في مستشفى نمساوي، بعيد في بلدة Freistadt أكثر من 180 كيلومترا عن العاصمة فيينا، فقد وضع علامة سهم على الساق اليمنى لمريض عمره 82 سنة، إشارة إلى أنها المطلوب بترها بالعملية التي أجراها له ذلك اليوم، ثم اكتشفوا حين تبديل الضمادات الخميس أنه وضع السهم على الساق الخطأ، لأن المطلوب كان بتر اليسرى.

كل ما ذكره مدير المستشفى، نوربرت فريتش، لوسائل إعلام محلية وصل إليها صدى ما حدث، دعاها إلى مؤتمر صحافي عقده أمس، هو "أن الخطأ فادح، والقضية مأساوية لا يمكن للأسف تصحيحها، وما كان يجب أن تحدث على الإطلاق (..) أريد أن أعتذر للمريض ولأسرته"، وفق تعبيره.

المستشفى ومديره في المؤتمر الصحافي أمس
المستشفى ومديره في المؤتمر الصحافي أمس

شرح الدكتور Norbert Fritsch أيضا، أن المريض الذي لم يكشف عن اسمه "يعاني من مشاكل بالدورة الدموية، ويتعين عليه بتر الساق الثانية لا محالة بعد أن فقد الأولى بالخطأ"، وفقا لما ألمت به "العربية.نت" مترجما مما نقله موقع مجلة Der Spiegel الشهيرة، والمضيفة عن مدير المستشفى أنه لم يتم الالتزام "بمبدأ العيون الأربع" في إشارة ربما إلى التدقيق التام قبل إجراء العملية الجراحية لأحدهم.

وبخبرها ذكرت "در شبيغل" عن الجراح أنها دكتورة طلبت إعفاءها من عملها "فيما اهتزت مشاعر بقية الفريق الطبي لما حدث للمريض الذي كلفوا فريقا للعناية به وبأسرته نفسانيا" وتحضيره لخسارة ساقه اليسرى بعملية بتر ثانية وأخيرة، قد يجرونها له الأسبوع المقبل.

فطر أسود أصاب العين.. شقيق سمير غانم يكشف لحظات رحيله الموجعة ثقافة وفن فطر أسود أصاب العين.. شقيق سمير غانم يكشف لحظات رحيله الموجعة
مرض الفطر الأسود المميت يظهر بين المصابين بكورونا في الهند فيروس كورونا فيروس كورونا مرض الفطر الأسود المميت يظهر بين المصابين بكورونا في الهند
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لا مسكنات للألم بعد اليوم.. فقط توجه لمطبخك وابحث عن 10 مكونات! لا مسكنات للألم بعد اليوم.. فقط توجه لمطبخك وابحث عن 10 مكونات!
قد يصل لإزالة العين.. كل ما تود معرفته عن قد يصل لإزالة العين.. كل ما تود معرفته عن "الفطر الأسود"
الأكثر قراءة
بعد علمها بوفاة سمير غانم.. تفاصيل الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز بعد علمها بوفاة سمير غانم.. تفاصيل الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز
مكة المكرمة.. إيقاف شخص حاول اعتلاء منبر الحرم المكي في خطبة الجمعة مكة المكرمة.. إيقاف شخص حاول اعتلاء منبر الحرم المكي في خطبة الجمعة
أكثر ما كان يخشاه.. ما الذي قاله سمير غانم عن الموت؟ أكثر ما كان يخشاه.. ما الذي قاله سمير غانم عن الموت؟
بكت زميلها صباحاً ورقصت في المساء.. هجوم على يسرا لهذا السبب بكت زميلها صباحاً ورقصت في المساء.. هجوم على يسرا لهذا السبب
فطر أسود أصاب العين.. شقيق سمير غانم يكشف لحظات رحيله الموجعة فطر أسود أصاب العين.. شقيق سمير غانم يكشف لحظات رحيله الموجعة
"فيفا" يوافق على مقترح الاتحاد السعودي
قبل أن تذهب
مشاهد مأساوية خلفتها 11 يوماً من القصف الإسرائيلي العنيف على غزة
مشاهد مأساوية خلفتها 11 يوماً من القصف الإسرائيلي العنيف على غزة
اكتشف المزيد