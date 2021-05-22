"لا تقبلوا الدجاج".. توصية أميركية رسمية للحد من السالمونيلا

في مواجهة ازدياد عدد الإصابات بداء السالمونيلا في الولايات المتحدة، أصدرت السلطات الصحية توصية طريفة، إذ طلبت من الأميركيين التوقف عن تقبيل دجاجاتهم وغيرها من الطيور الداجنة.

وقالت "المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" (سي. دي. سي)، وهي وكالة الصحة الفيدرالية الرئيسية في البلاد، في بيان: "لا تقبلوا أو تعانقوا الطيور الداجنة، ولا تأكلوا أو تشربوا بالقرب منها".

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ووفقاً للهيئة نفسها، فإن الزيادة في عدد الإصابات بداء السالمونيلا مرتبطة جزئياً بهذا السلوك. وأشارت لتسجيل 163 إصابة بهذا الداء منذ منتصف فبراير، استدعت 34 منها لدخول المستشفى.

وأضافت أن "بعض المقابلات مع المرضى أظهرت أن الاتصال بالدواجن ربما كان مصدر الوباء".

وحذرت المراكز الأميركية من أنه حتى لو بدت نظيفة، فإن هذه الدواجن، مثل الدجاج أو البط، قد تحمل السالمونيلا، وهي بكتيريا يمكن أن تسبب الإسهال والحمى والقيء. كما أوصت السلطات الصحية بغسل اليدين جيداً بعد ملامسة الدواجن وعدم تشجيع الأطفال على اللعب معها.

وعادةً، تنتقل العدوى بالسالمونيلا من خلال تناول البيض أو منتجات الألبان التي تحمل المرض. ويتم تسجيل عشرات الملايين من الإصابات كل عام، لكنها نادراً ما تكون قاتلة.