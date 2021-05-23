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لأول مرة منذ طلاقه.. بيل غيتس يطل علناً بخاتم الزواج

Bill Gates, Co-Chair of Bill & Melinda Gates Foundation, attends a conversation at the 2019 New Economy Forum in Beijing. (Reuters)
بيل غيتس (رويترز)

لأول مرة منذ طلاقه.. بيل غيتس يطل علناً بخاتم الزواج

غيتس ظهر ملتحياً ويضع خاتم الزواج في يده اليسرى

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دبي - العربية.نت

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بعد أن ضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل بقصة طلاق بيل غيتس وزوجته ميليندا، ظهر الملياردير الأميركي للعلن لأول مرة مرتدياً خاتم زواجه في إصبع يده اليسرى.

فقد شوهد مؤسس شركة مايكروسوفت، البالغ من العمر 65 عاماً، في مانهاتن أمس السبت، بعد رحلة جوية إلى نيوجيرسي في اليوم السابق مع العديد من رفاق السفر، بما في ذلك امرأة يعتقد أنها ابنته الصغرى فيبي، وصديقها تشاز فلين.

كما ظهر غيتس ملتحياً، بعد أن رفعت نيويورك إجراء ارتداء الأقنعة للوقاية من فيروس كورونا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تفاصيل مثيرة حول طلاق بيل غيتس وميليندا العربية ميديا تفاصيل مثيرة حول طلاق بيل غيتس وميليندا

خاتم في يده اليسرى

وفيما بدا الرجل منشرح الأسارير، بعيدا عن "نكد" الطلاق، إلا أنه لم يتخل على ما يبدو سريعا عن خاتم الزواج، الذي برز واضحا في يده اليسرى.

وكان الزوجان بقيا بعيدين عن الأضواء منذ الانفصال، لكن ابنتهما جينيفر البالغة من العمر 25 عاماً، شوهدت وهي تتنافس في عرض خيول في نيويورك يوم الخميس.

وحصلت الشابة العشرينية على جائزة المركز الثاني في منافستها الأولى، بالإضافة إلى جائزة المركز الثالث في مسابقتها الثانية.

كذلك، أظهرت جينيفر أيضاً دعماً كاملا لكلا والديها في الأسابيع الأخيرة. ونشرت صورة على إنستغرام في عيد الأم مع والدتها وإخوتها. كما شاركت أيضاً قصة على التطبيق نفسه مع والدها.

غيتس و طليقته (فرانس برس)
غيتس و طليقته (فرانس برس)

طلاق شغل العالم

يشار إلى أن غيتس وزوجته ميليندا، أعلنا في 3 مايو الماضي طلاقهما بعد زواج استمر 27 عاماً، في قصة شغلت العالم لما فيها من تداعيات خصوصاً في ما يتعلق بالميراث.

وكانت ميليندا تعد للانفصال منذ فترة طويلة، بحسب ما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" مطلع الشهر الجاري، وسط مخاوف من علاقة زوجها برجل الأعمال الذي أدين بالاعتداء الجنسي، جيفري إبستين.

كما كشفت الصحيفة ذاتها، أن تنحّي غيتس نهائياً عن رئاسة "مايكروسوفت" كان مرتبطاً بعلاقة غرامية مع موظفة في الشركة تعود إلى مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

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