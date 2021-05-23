لأول مرة منذ طلاقه.. بيل غيتس يطل علناً بخاتم الزواج

بعد أن ضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل بقصة طلاق بيل غيتس وزوجته ميليندا، ظهر الملياردير الأميركي للعلن لأول مرة مرتدياً خاتم زواجه في إصبع يده اليسرى.

فقد شوهد مؤسس شركة مايكروسوفت، البالغ من العمر 65 عاماً، في مانهاتن أمس السبت، بعد رحلة جوية إلى نيوجيرسي في اليوم السابق مع العديد من رفاق السفر، بما في ذلك امرأة يعتقد أنها ابنته الصغرى فيبي، وصديقها تشاز فلين.

كما ظهر غيتس ملتحياً، بعد أن رفعت نيويورك إجراء ارتداء الأقنعة للوقاية من فيروس كورونا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

خاتم في يده اليسرى

وفيما بدا الرجل منشرح الأسارير، بعيدا عن "نكد" الطلاق، إلا أنه لم يتخل على ما يبدو سريعا عن خاتم الزواج، الذي برز واضحا في يده اليسرى.

وكان الزوجان بقيا بعيدين عن الأضواء منذ الانفصال، لكن ابنتهما جينيفر البالغة من العمر 25 عاماً، شوهدت وهي تتنافس في عرض خيول في نيويورك يوم الخميس.

Bill Gates is seen in public for the first time since announcing his divorce from Melinda as he flies into NYC and hits Manhattan - but is STILL wearing his wedding ring pic.twitter.com/ygdGHjBYNj — Space-reporter-news (@Spacereportern1) May 23, 2021

وحصلت الشابة العشرينية على جائزة المركز الثاني في منافستها الأولى، بالإضافة إلى جائزة المركز الثالث في مسابقتها الثانية.

كذلك، أظهرت جينيفر أيضاً دعماً كاملا لكلا والديها في الأسابيع الأخيرة. ونشرت صورة على إنستغرام في عيد الأم مع والدتها وإخوتها. كما شاركت أيضاً قصة على التطبيق نفسه مع والدها.

طلاق شغل العالم

يشار إلى أن غيتس وزوجته ميليندا، أعلنا في 3 مايو الماضي طلاقهما بعد زواج استمر 27 عاماً، في قصة شغلت العالم لما فيها من تداعيات خصوصاً في ما يتعلق بالميراث.

وكانت ميليندا تعد للانفصال منذ فترة طويلة، بحسب ما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" مطلع الشهر الجاري، وسط مخاوف من علاقة زوجها برجل الأعمال الذي أدين بالاعتداء الجنسي، جيفري إبستين.

كما كشفت الصحيفة ذاتها، أن تنحّي غيتس نهائياً عن رئاسة "مايكروسوفت" كان مرتبطاً بعلاقة غرامية مع موظفة في الشركة تعود إلى مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.