"البعد الآخر".. رئيس الشاباك السابق: أوهام إسرائيل انهارت بأسبوع

شن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي السابق (شاباك) هجوما على الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها كانت تعيش في وهم أنها تستطيع أن تحصل على كل شيء بالقوة، ولكن كل هذه الأوهام انهارت خلال أسبوع واحد.

وقال عامي أيالون، الذي شغل أيضا منصب رئيس القوات البحرية وكان عضوا في الكنيست ووزيرا سابقا، إن الحكومة الإسرائيلية تواجه إعصارا وهي تدفع ثمن سياسات خاطئة قامت بارتكابها على مدى الـ 15 عاما الماضية، حيث عملت على إضعاف السلطة الفلسطينية، ما أدى لتقوية حركة حماس.

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جاء هذا في حلقة جديدة من برنامج البعد الآخر الذي تقدمه الزميلة منتهى الرمحي ويذاع على شاشة العربية يوم السبت الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش.

وقال عامي أيالون إن الحكومة الإسرائيلية فوجئت بالاشتباكات داخل الخط الأخضر وفي المدن الإسرائيلية بين المواطنين العرب واليهود. وأضاف "لكنني كنت أتوقعها وحذرت منها عندما كنت رئيسا للشاباك، وقمت برفع تقارير عن الوضع الذي يعيشه المواطنون العرب الإسرائيليون في البلدات والمناطق العربية من إسرائيل، فهؤلاء المواطنون الإسرائيليون العرب يحاربون من أجل حقوقهم المشروعة في المساواة ولهم كل الحق في ذلك".

أما محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وعضو الكنيست السابق فقال إن عرب الداخل الفلسطيني يعانون من معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثالثة داخل دولة إسرائيل، حيث لا يمكن اعتبار العرب في إسرائيل مواطنين متساوين في الحقوق مع اليهود، كما أن النقطة الفارقة في تاريخنا هي قانون الدولة اليهودية الذي صدر في يوليو عام 2018 والذي أخرج كل الفلسطينيين من مظلة الدولة وكرّس فكرة الفصل العنصري داخل إسرائيل. وأضاف أن الأحزاب اليمينية المتشددة تحلم بأن تقود عملية تهجير للمواطنين العرب داخل إسرائيل ولكن ذلك لن يتحقق لهم أبدا.