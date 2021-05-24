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سقوط عربة "تلفريك" في جبال الألب يقتل 5 سياح اسرائيليين

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سقوط عربة "تلفريك" في جبال الألب يقتل 5 سياح اسرائيليين

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لندن- العربية.نت

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اتضح من بيان أصدرته الخارجية الاسرائيلية، أن 5 اسرائيليين، بينهم طفل عمره عامان، كانوا بين 15 شخصا داخل مقصورة "تلفريك" في منطقة سياحية بالقسم الايطالي من جبال الألب، حين تعرضت أمس الأحد الى ما جعلها تسقط وتهوي متمزقة بين الأشجار.

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كل من كان في المقصورة بمنتجع "ستريزا" السياحي في مقاطعة "بييمونتي" بالشمال الايطالي، قضى قتيلا، فيما الناجي الوحيد، بحسب ما ألمت به "العربية.نت" من اطلاعها الاثنين على وسائل اعلام ايطالية عدة زارت مواقعها، هو طفل آخر غير الاسرائيلي، نقلته هليكوبتر الى مستشفى خضع فيه لجراحة عاجلة، واستمر في حالة حرجة.

أما القتلى، فهم الاسرائيليون Amit Bilan البالغ 30 سنة، ويعمل حارسا في كنيس يهودي بمدينة ميلانو في الشمال الايطالي، اضافة الى زوجته Tal Peleg الأصغر سنا منه بأربعة أعوام، والتي تدرس الطب في جامعة ايطالية، كما قتل معهما طفلهما Tom Bilan وعمره عامان فقط، وتسبب الحادث بمقتل جديهما Itek Cohen البالغ 81 وزوجته بربارة كوهين كونيسكي، وعمرها 71 سنة، المقيمان في اسرائيل.
أما الآخرون من القتلى، فيبدو أن أحدهم ايراني، اسمه محمد رضا شاهاي سافندي، وعمره 22 سنة. اضافة الى 7 طليان، هم 4 نساء و3 رجال، أصغرهم قضى بعمر 26 والأكبر سنا بعمر 54 سنة.

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