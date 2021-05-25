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فستان ملكة جمال الكون بحفل فوزها مسروق من مصمم لبناني

من حفل ملكة جمال الكون

فستان ملكة جمال الكون بحفل فوزها مسروق من مصمم لبناني

التشابه بين الفستانين شامل لكل شيء، بالمواد المستخدمة والقماش الشفاف في المقدمة، كما وبالطريقة التي تظهر بها حواف قصبية موضوعة على التنورة التي تتحرك عند المشي

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لندن - العربية.نت

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الفستان الذي ارتدته من نافستها الأسبوع الماضي 76 مرشحة على لقب ملكة جمال الكون، وكان على جسمها حين خرجت وحدها بالتاج على رأسها، وهي المكسيكية Andrea Meza البالغة 26 سنة، ليس تماما من إبداع مواطنها Ivis Lenin بحسب ما قالت في الحفل الذي أحيوه السبت الماضي في فندق Hard Rock Hotel بولاية فلوريدا "بل مسروق من فستان" صممه مكسيكي آخر، وهو لبناني الأصل اسمه نديم سوديحة، الشهير باسم Nadim Olivera في المكسيك.

نديم سوديحة وفستانه إلى اليمين
2 صور نديم سوديحة وفستانه إلى اليمين
2 صور
نديم سوديحة وفستانه إلى اليمين
نديم سوديحة وفستانه إلى اليمين
اللون هو الشيء الوحيد المختلف بين الفستانين
اللون هو الشيء الوحيد المختلف بين الفستانين

عدد من وسائل الإعلام المكسيكية والعالمية، منها الطبعة الإسبانية اللغة لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأميركية، ذكرت بخبرها الذي طالعته "العربية.نت" في موقعها أمس، أن الفستان هو تقليد لآخر من إنتاج دار La Bourjoisie التي يملكها المصصم سوديحة، ومقرها في الكويت.

وقالت الصحيفة، إن التشابه بين الفستانين شامل لكل شيء، بالمواد المستخدمة والقماش الشفاف في المقدمة، كما وبالطريقة التي تظهر بها حواف قصبية موضوعة على التنورة التي تتحرك عند المشي، إضافة إلى احتوائه على هدبين يخرجان من طرفي العنق إلى الظهر، وفقا لما نراه على الملكة الجديدة في الفيديو المعروض أعلاه.

والشيء الوحيد المختلف بين الفستانين هو اللون، حيث لون الفستان الذي صممه نديم سوديحة، والمتوافق مع مجموعة شركته لعام 2017 هو ذهبي خردلي، في حين أن الذي مصممه المكسيكي ايفيس لينين، طبق الأصل قبل أشهر قليلة فقط، هو بلون أحمر باهت، ويمكن مقارنته بالصورة الرئيسية للفستان، والشيء نفسه قالته صحيفة Primicia المكسيكية، إضافة إلى مواقع إخبارية كثيرة.

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