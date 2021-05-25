فشل بيع لوحة صينية تعود إلى العام 1924 في مزاد

فشل بيع لوحة صينية تعود إلى العام 1924، وقيل إن قيمتها 45 مليون دولار على الأقل، في مزاد علني مساء الاثنين في هونغ كونغ.

وعرضت دار "كريستيز" للمزادات لوحة "العبد والأسد" للفنان الصيني شو بي هونغ للبيع بعد أسابيع من الترويج لها، لكن لم يشترها أحد.

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وافتتح الدلال المزاد عند 260 مليون دولار هونغ كونغي (حوالي 33 مليون دولار أميركي) ورفع السعر إلى 320 مليون دولار هونغ كونغي (حوالي 41 مليون دولار أميركي) في غضون سبع دقائق، قبل إنهاء المزاد دون إغلاق البيع.

وأصدرت "كريستيز" بياناً صحفياً سريعاً حول عدم البيع، ثم سرعان ما تراجعت عنه، وقالت إن بياناً جديداً سيصدر قريباً.

اللوحة، التي تصور عبداً مختبئاً في كهف وأسداً، تستند إلى الأساطير الرومانية القديمة و"خرافات إيسوب"، وفقاً لـ"كريستيز".

وكثيراً ما استخدم شو بي هونغ الأسد في أعماله لتجسيد إيمانه بصعود الأمة الصينية.