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فشل بيع لوحة صينية تعود إلى العام 1924 في مزاد

A journalist takes pictures of the 1924 painting by Xu Beihong titled Slave and Lion during a media event before the item goes on an auction at Christie's, in Hong Kong, China April 19, 2021. REUTERS/Joyce Zhou
لوحة "العبد والأسد" للفنان الصيني شو بي هونغ

فشل بيع لوحة صينية تعود إلى العام 1924 في مزاد

قدرت دار "كريستيز" للمزادات سعر اللوحة، التي تصور عبداً مختبئاً في كهف وأسداً، بـ45 مليون دولار

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هونغ كونغ – أسوشيتد برس

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فشل بيع لوحة صينية تعود إلى العام 1924، وقيل إن قيمتها 45 مليون دولار على الأقل، في مزاد علني مساء الاثنين في هونغ كونغ.

لوحة "العبد والأسد" للفنان الصيني شو بي هونغ
لوحة "العبد والأسد" للفنان الصيني شو بي هونغ

وعرضت دار "كريستيز" للمزادات لوحة "العبد والأسد" للفنان الصيني شو بي هونغ للبيع بعد أسابيع من الترويج لها، لكن لم يشترها أحد.

وافتتح الدلال المزاد عند 260 مليون دولار هونغ كونغي (حوالي 33 مليون دولار أميركي) ورفع السعر إلى 320 مليون دولار هونغ كونغي (حوالي 41 مليون دولار أميركي) في غضون سبع دقائق، قبل إنهاء المزاد دون إغلاق البيع.

لوحة "العبد والأسد" للفنان الصيني شو بي هونغ
لوحة "العبد والأسد" للفنان الصيني شو بي هونغ
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وأصدرت "كريستيز" بياناً صحفياً سريعاً حول عدم البيع، ثم سرعان ما تراجعت عنه، وقالت إن بياناً جديداً سيصدر قريباً.

اللوحة، التي تصور عبداً مختبئاً في كهف وأسداً، تستند إلى الأساطير الرومانية القديمة و"خرافات إيسوب"، وفقاً لـ"كريستيز".

وكثيراً ما استخدم شو بي هونغ الأسد في أعماله لتجسيد إيمانه بصعود الأمة الصينية.

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