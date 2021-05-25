فيديو للمعارض البيلاروسي بعد إنزاله من الطائرة واعتقاله

ظهر الصحافي البيلاروسي المعارض Roman Protasevich في فيديو صوروه له أمس في مكان احتجازه بالعاصمة البيلاروسية، مينسك، في مركز اعتقاله، ظهر المعارض في فيديو تم تصويره له في اليوم التالي، وقال: "اسمي رومان بروتاسيفيتش. أمس اعتقلت من قبل الشرطة في مطار مينسك، وأنا في مركز"مينسك 1" للاحتجاز، وبامكاني القول إني لا أعاني من أي مشكلة صحية، خصوصا بقلبي أو غيره. أُعامل باحترام ووفقا للقانون، وأتعاون حاليا مع التحقيقات، وأعترف بتنظيم احتجاجات في مينسك" وفق تعبيره.

الا أن الرئس الأميركي، جو بادين، الذي ندد أمس بتغيير مسار طائرة ركاب تابعة لشركة Ryanair البريطانية، وكان فيها المعارض مع أكثر من 100 آخرين، حين اجبارها على الهبوط في مطار "مينسك" واعتقاله فيه، بطريقة وصفها بايدن بأنها "فاضحة" وفق خبر منشور عن تصريحاته في "العربية.نت" اليوم، اعتبر أن تصوير الفيديو المعروض أدناه "تم تحت الإكراه" في معرض تأييده لما اتخذه الاتحاد الأوروبي من عقوبات على بيلاروسيا.

كما تحدث مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إلى المعارضة البيلاروسية المقيمة في منفاها بليتوانيا، وهي Svetlana Tikhanovskaya البالغة 38 سنة، وعبر لها عن "دعم الولايات المتحدة القوي للمطالبات بتوفير الديموقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية" لليتوانيين، وفق بيان أصدره عن المعارض الذي كان متوجها بالطائرة من العاصمة اليونانية أثينا الى مدينة Vilnius في ليتوانيا حين اعترضتها السلطات البيلاروسية وأجبرتها بأوامر من الرئيس "ألكسندر لوكاشينكو" على الهبوط في مطار مينسك، حيث اعتقلوه وقيدوا يديه، واقتادوه الى مركز للشرطة احتجزوه فيه.

الفيديو أثار أيضا حفيظة المعارضة "سفيتلانا تيكانوفسكايا" فأسرعت الى منصتها في "تويتر" وكتبت تغريدة من ليتوانيا قالت فيها: "هكذا يبدو رومان تحت ضغط جسدي ومعنوي. أطالب بالإفراج الفوري عن رومان وجميع السجناء السياسيين".