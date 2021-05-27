الملاكم الذي رفض 100 مليون دولار بسبب وعد قطعه بأبوظبي

الملاكم الروسي المتقاعد حبيب نور محمدوف، البطل السابق لاتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة، وغير المهزوم في أي مباراة احترافية لعبها طوال 19 سنة، رفض 100 مليون دولار عرضوها عليه، لقاء خوضه مباراة ضد الأميركي، فلويد مايويذر، بطل العالم السابق للملاكمة، وفاء لوعد مزدوج قطعه لوالديه على مرحلتين، وفقا لما قاله مدير أعماله ومدير آخرين من الملاكمين أيضا، وهو الرياضي ورجل الأعمال المصري الأصل، علي عبد العزيز، مؤسس ومدير أكاديمة لفنون القتال المختلفة، هي Dominance MMA Management في نيويورك.

العرض المسيل للعاب، علم به البطل العالمي السابق منذ أسبوعين تقريبا، إلا أن خبره انتشر أمس واليوم بوسائل إعلام وتواصل مختلفة اللغات في معظم العالم، وتأكدت منه "العربية.نت" من اطلاعها على ما قاله مدير أعماله في برنامج رقمي شهير باسم Hotboxin With Mike Tyson عبر نظام "بودكاست" التلفزيوني، وأدناه فيديو مجتزأ من الحلقة التي تم عرضها الاثنين الماضي.

بعد الثانية 55 من الفيديو، نسمع مدير أعماله يقول لبطل العالم السابق بالملاكمة، مايك تايسون، كما لمن قد يشككون بمبلغ 100 مليون دولار كأجر عن نزال واحد: "اسألوا فلويد" كدليل منه عن العرض الذي رفضه حبيب بعبارة: لا. لقد اعتزلت، وأخبرت والدتي بأني أنهيت مسيرتي الاحترافية، وسأحافظ على كلمتي"، فيما قطع وعدا مماثلا العام الماضي في أبوظبي، لأبيه المتوفى.

"ليس في الغابات إلا ملك واحد، هو أنا"

مسيرة حبيب المولود قبل 32 سنة في جمهورية داغستان الروسية، تخلو من أي هزيمة في 29 مباراة احترافية لعبها، آخرها كانت ضمن دورة UFC 254 في 24 أكتوبر الماضي بأبوظبي، وهزم فيها الأميركي Gaethje Justin بامتياز، ثم أسرع إلى الكاميرات، وأعلن عبر الهواء مباشرة اعتزاله، وبأنه لن يعود للحلبات ثانية، من دون والده عبد المناف الراحل بعمر 57 في يوليو الماضي، ضحية لمضاعفات "كورونا" المستجد عليه، وبعدها اتصل من الإمارات بوالدته وأخبرها بوعده الشهير.

وكان حبيب نورمحمدوف، وجه في أكتوبر 2018 دعوة لفلويد مايويذر، ليخوض معه نزالا تاريخيا بالفنون القتالية المختلطة، والمعروفة بأحرف MMA اختصارا، وفي الدعوة التي يمكن العثور على فيديو "يوتيوبي" عنها، يظهر فيه حبيب وبجانبه مدير أعمال فلويد، نسمعه يقول له بعد أن وصفه بملاكم رائع: "أنا جاهز للنزال ضدك. نحن بطلان لم يهزمنا أحد، هيا نلتقي (على الحلبة) فليس بالغابات إلا ملك واحد، هو أنا يا فلويد" إلا أن ظروف البطلين العالميين لم تسمح بعد ظهور "كورونا" وانتشاره.