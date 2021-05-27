شاهد.. لاعب مصاب بكورونا يهرب من حريق عبر النافذة

هرب أحد لاعبي نادي رينتيستاس من أوروغواي من حريق بالفندق عن طريق نافذة غرفة العزل الواقعة في الطابق الحادي عشر قبل إنقاذه من عمال مكافحة الحريق في بوينس آيرس الثلاثاء، وفق النادي.

وجاءت نتيجة فحص فرانسيسكو دوارتي، لاعب الوسط، إيجابية بكوفيد-19 إلى جانب زميليه أندريس روداليس وداميا مالريتشوف عند وصولهم إلى الأرجنتين لخوض مباراة أمام ريسنج كلوب في كأس ليبرتادوريس.

🚒 Así rescataban a Francisco Duarte, jugador de Rentistas 🇺🇾



🔥 Tras el incendio en la habitación del hotel (estaba aislado por Covid-19)



📌 El equipo uruguayo juega hoy ante Racing 🇦🇷



✍️ Cuentan @diegojokas y @SebasGiovanellipic.twitter.com/5kkq0ZqUNd — El Gráfico (@elgraficoweb) May 25, 2021

مادة اعلانية

كما أبلغ اللاعب وسائل إعلام محلية، بحسب شبكة "إي.إس.بي.إن"، أنه لم يلحظ في البداية الدخان في غرفته لأنه فقد تقريباً حاسة الشم بسبب فيروس كورونا، قبل أن يحاول الهروب عندما شاهد اللهب يتصاعد.

إلى ذلك كتب رينتيستاس، الذي خسر 3-صفر أمام ريسنج في وقت لاحق الثلاثاء، على تويتر أن دوارتي في "حالة ممتازة" بعد هذه الواقعة.