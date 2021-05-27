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شاهد.. لاعب مصاب بكورونا يهرب من حريق عبر النافذة

فرانسيسكو دوارتي (أرشيفية)

شاهد.. لاعب مصاب بكورونا يهرب من حريق عبر النافذة

فرانسيسكو دوارتي قال إنه لم يلحظ في البداية الدخان في غرفته لأنه فقد تقريباً حاسة الشم قبل أن يحاول الهروب عندما شاهد اللهب يتصاعد

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العربية.نت، رويترز

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هرب أحد لاعبي نادي رينتيستاس من أوروغواي من حريق بالفندق عن طريق نافذة غرفة العزل الواقعة في الطابق الحادي عشر قبل إنقاذه من عمال مكافحة الحريق في بوينس آيرس الثلاثاء، وفق النادي.

وجاءت نتيجة فحص فرانسيسكو دوارتي، لاعب الوسط، إيجابية بكوفيد-19 إلى جانب زميليه أندريس روداليس وداميا مالريتشوف عند وصولهم إلى الأرجنتين لخوض مباراة أمام ريسنج كلوب في كأس ليبرتادوريس.

كما أبلغ اللاعب وسائل إعلام محلية، بحسب شبكة "إي.إس.بي.إن"، أنه لم يلحظ في البداية الدخان في غرفته لأنه فقد تقريباً حاسة الشم بسبب فيروس كورونا، قبل أن يحاول الهروب عندما شاهد اللهب يتصاعد.

إلى ذلك كتب رينتيستاس، الذي خسر 3-صفر أمام ريسنج في وقت لاحق الثلاثاء، على تويتر أن دوارتي في "حالة ممتازة" بعد هذه الواقعة.

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