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بسبب كلب طائر.. توقيف صاحب قناة على "يوتيوب"

فيديو من يوتيوب للكلب الطائر

بسبب كلب طائر.. توقيف صاحب قناة على "يوتيوب"

صاحب المقطع قدّم اعتذاراً لمتابعيه معترفاً أن ما فعله كان خاطئاً

متابع الغاء المتابعة

 دبي – العربية.نت

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في حادثة طريفة وغريبة من نوعها أكّد صاحب قناة هندي على "يوتيوب" لديه أكثر من أربعة ملايين مشترك أنه يحب كلبه بعدما تم توقيفه لأنه تركه يطفو في الهواء مربوطاً ببالونات ونشر الفيديو على قناته.

وقدّم غوراف شارما في مقطع فيديو جديد بعد إطلاق سراحه مساء الخميس اعتذاراً لمتابعيه، وقال "أنا أفهم أن ما فعلته كان خطأ كبيراً".

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انطباع خاطئ

لكنه أضاف أن المقطع الذي انتشر على نطاق واسع لكلبه "دولار" وهو يطير في السماء مربوطاً بمجموعة من البالونات المتعددة الألوان، يعطي انطباعاً خاطئاً عن مشاعره تجاه حيوانه الأليف.

وأوضح الشاب البالغ من العمر 32 عاماً أنه غير متزوج وأن الكلب بمثابة طفله، مستشهداً بمقاطع فيديو قديمة على قناته يتسوق فيها لكلبه.

مع كلبه دولار (موقع هندستان تايمز)
مع كلبه دولار (موقع هندستان تايمز)

كما أضاف أنه يشتري الطعام له ويأخذه في نزهات بالإضافة إلى الاحتفال بعيد ميلاده ودعوة كلاب أخرى لحضور الحفل.

ووفقا لتقارير إعلامية، قالت الشرطة إنها ألقت القبض على شارما بعد شكوى من منظمة "بيبول فور أنيملز" للدفاع عن حقوق الحيوانات.

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