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الملقب بـ"النمر".. وثائقي من "العربية" عن جورج كليمنصو

الملقب بـ"النمر".. وثائقي من "العربية" عن جورج كليمنصو

كليمنصو ساهم بانتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى وبهندسة اتفاق فرساي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تستكمل "العربية"، بث الحلقة الثانية من السلسلة الوثائقية "أسياد الحرب" والتي تتكون من 5 أجزاء عن 5 قادة عسكريين واستراتيجيين خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وثائقي | "أسياد الحرب " الجزء الأول أفلام وثائقية وثائقي | "أسياد الحرب " الجزء الأول

وتعرض الحلقة الثانية لسيرة رئيس الحكومة الفرنسي الأسبق جورج كليمنصو الذي لٌقّب بـ"النمر" وكان طبيباً وصحافياً وشخصية بارزة في حقبة الجمهورية الفرنسية الثالثة.

كما ساهم كليمنصو في انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى وفي هندسة اتفاق فرساي الذي أنهى الحرب وفرض شروطًا قاسية على ألمانيا المنهزمة.

ويوثق الفيلم الوثائقي لأهم مراحل وفترات حياة كليمنصو الذي ولد في العام 1841 ونشأ في حضن أفكار والده الذي صقل شخصيته ورباه على مبادئ الثورة الفرنسية.

البدايات

أيضاً، يروي الفيلم قصة بدايات جورج كليمنصو الصحافي، وكيف أدت معارضته الصريحة لنابليون الثالث إلى نفيه إلى الولايات المتحدة. بعد عودته من المنفى بدأ عمله السياسي كنائب للدائرة الثامنة عشرة في باريس العام 1870.

إلى ذلك، يُسلّط الفيلم الضوء على تفاصيل بعض المراحل المهمة في حياة جورج كليمنصو ومنها تأسيس صحيفة لا جوستيس العام 1880. تم تعيينه وزيراً للداخلية في العام 1906، قامت بإصلاحات في قوات الشرطة ثم تسلّم رئاسة الحكومة في 1906 و1917.

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