بعد فرار الآلاف.. شاهد ثوران بركان ثان في الكونغو

بعد مقتل العشرات وفرار الآلاف من سكان مدينة غوما في الكونغو ثار بركان ثان، صباح اليوم، وفق ما قالت الحكومة الكونغولية.

وقال المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا إن البركان مورارا اندلع بالقرب من بركان نيراغونغو شرق البلاد، والذي انفجر ليل السبت.

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كما أضاف أن ثوران بركان مورارا انفجر في مكان غير مأهول في حديقة فيرونغا وان الحكومة تتابع التطورات عن كثب.

فرار الآلاف

وتراجعت حدة الهزات الأرضية الناجمة عن ثوران بركان نيراغونغو الذي أدى إلى إجلاء أكثر من 400 ألف شخص من سكان مدينة غوما منذ الخميس، بحسب وكالة فرانس برس.

وتوجه معظم الفارين إلى ساكي أو الحدود الرواندية في الشمال الشرقي، بينما فر آخرون بالقوارب عبر بحيرة كيفو.

#RDC : Urgent : éruption d'un deuxième volcan au Nord-Kivu , il s'agit d volcan #Nyamulagira, ls laves sont en direction de la localité Tongo le territoire de Rutshuru en plein parc national des virunga. @bbcafrique@VOAAfrique @Reuters

©Video. Enoch David, Volcan Nyiragongo. pic.twitter.com/7ZPx212kVK — Enoch David (@AlutaDavid1) May 29, 2021

إلى ذلك، أعدت السلطات جهوداً إنسانية كبيرة تركزت في ساكي التي تقع على بعد 25 كيلومترا غرب المدينة وتجمع فيها عشرات الآلاف من الفارين.

وأطلق البركان أنهاراً من الحمم البركانية التي أودت بحياة حوالي ثلاثين شخصاً ودمرت منازل حوالي عشرين ألف شخص قبل أن يتوقف ثورانه.

دعم دولي

وقال الرئيس الرواندي بول كاغامي ليل الجمعة السبت إن الفارين بحاجة إلى "دعم عالمي عاجل" في مواجهة "الأزمة الإنسانية"، مؤكداً أنه يشعر "بقلق كبير".

ويجري تنظيم جهود الإغاثة لتوفير مياه الشرب والطعام والإمدادات الأخرى. ويساعد العمال في لم شمل الأطفال الذين انفصلوا عن أسرهم.

يذكر أن مورارا هو بركان صغير غالباً ما يُعتبر بمثابة فوهة ثانوية لبركان نياموراغيرا، أحد البراكين الكبيرة إلى جانب نيراغونغو ذي النشاط البركاني القوي.

ويقع مورارا على مسافة 25 كيلومتراً نحو شمال مدينة غوما ويصبّ حممه دائماً في الجزء الشمالي من حديقة فيرونغاس الوطنية بعيداً بشكل عام عن المناطق المأهولة.

كما تشهد غوما نشاطاً بركانياً كثيفاً، وتضم ستة براكين بينها نيراغونغو ونياموراغيرا اللذين تقع قمتهما على ارتفاع 3470 متراً و3058 متراً على التوالي.

وكان آخر ثوران كبير لبركان نيراغونغو حدث في 17 يناير 2002. وقد تسبب حينذاك بمقتل أكثر من مئة شخص وغطت الحمم خلاله الجزء الشرقي من غوما بأكمله بما في ذلك نصف مدرج المطار. وتدفقت الحمم بعد ذلك ببطء نحو المدينة التي قسمتها لتكمل مسارها إلى بحيرة كيفو.