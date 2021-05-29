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زبون يصور جرذا بسوبرماركت وجده يأكل من طعام جاء ليشتريه

وكان الجرذ منهمكا بالأكل، لا يعير اهتماما لأحد

زبون يصور جرذا بسوبرماركت وجده يأكل من طعام جاء ليشتريه

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لندن- العربية.نت

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منذ يومين، والطليان يشعرون بكوكتيل من القرف والاشمزاز، بعد مشاهدتهم لفيديو انتشر في مختلف المواقع، وعبر خبره الحدود إلى غيرها بدول في قارات بعيدة، وفيه يظهر جرذ وهو منهمك بالأكل من "فيليه" سمك مقلي وجاهز للبيع في سوبر ماركت بالعاصمة روما، وصوّره زبون كان ينوي شراء وجبة من الطعام نفسه، لكنه وجد أن "ملك القوارض" الشهير سبقه إلى الطبق، ولم يكن مهتما بمن كان ينظر اليه ويصوّره.

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ومن شدة غضب الزبون وما شعر به من امتعاض، فقد احتفظ بالفيديو الذي ابتز به صاحب السوبرماركت طوال شهرين، كان يهدده خلالهما ببثه في مواقع التواصل، فيما لو توقف عن الدفع. الا أن المقطع الذي تعرضه "العربية.نت" أدناه، ظهر منذ يومين في حساب بموقع Instagram يخص غير الذي قام بتصويره، وبدقائق تكفلت الأنترنت بما جعله يخطف الأضواء من أي فيديو آخر، فشاهده ملايين وتصدر خبره العناوين الرئيسية في اعلام ايطاليا التي اتهمت حكومتها المعارضة بالضلوع عبره في مؤامرة مزعومة.


ونشط مالك السوبر ماركت، واسمه جيامبيرو، ما أمكنه في اليومين الماضيين، ليعيد إلى متجره ما كان له من سمعة طيبة سابقا، وليجنبه غضب المسؤولين في الهيئة المعروفة بأحرف NAS المختصرة الاسم الطويل للدائرة المتشددة في ممارسة الرقابة على المطاعم ومراكز بيع المواد الغذائية.

كما اعترف جيامبيرو لصحيفة Il Messaggero المحلية أنه كان خاضعا لابتزاز مصوّر الفيديو كي لا يكشف أمره "لكني تعرضت للخيانة على ما يبدو، فانتشر الفيديو بسرعة" وأخبرها أنه أغلق أبواب المتجر مؤقتا "احترامًا لعملائنا" ملقيا باللوم على المنطقة المتواجد فيها متجره "فهي موبوءة بفئران وجرذان معركتنا معها صعبة" كما قال.

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