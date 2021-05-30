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جونسون تزوج من كاري سيموندس رسمياً في حفل صغير

بوريس جونسون وكاري سيموندس 

جونسون تزوج من كاري سيموندس رسمياً في حفل صغير

لديهما ابن يدعى ويلفريد لوري نيكولاس جونسون ولد في أبريل الماضي

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لندن - رويترز

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أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، أنه تزوج خطيبته كاري سيموندس في مراسم لم يعلن عنها جرت بكاتدرائية وستمنستر أمس السبت، مؤكدا تقارير إعلامية.

وقال مكتب جونسون "تزوج رئيس الوزراء والسيدة سيموندس بعد ظهر أمس في حفل صغير بكاتدرائية وستمنستر. سيحتفل الزوجان بزواجهما مع العائلة والأصدقاء الصيف المقبل".

بوريس جونسون وكاري سيموندز
بوريس جونسون وكاري سيموندز

وكانت صحيفة "صن" البريطانية ذكرت أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تزوج خطيبته، كاري سيموندس، في مراسم غير معلنة بكاتدرائية وستمنستر، اليوم السبت.

وقالت الصحيفة، إن الضيوف تلقوا دعوات في اللحظة الأخيرة إلى الحفل وسط لندن، حتى كبار أعضاء مكتب جونسون لم يكونوا على علم بخطط الزفاف.

وتقتصر حفلات الزفاف في إنجلترا حاليا على 30 شخصا بسبب قيود مكافحة كوفيد-19.

بوريس جونسون وكاري سيموندز
بوريس جونسون وكاري سيموندز

ويعيش جونسون البالغ من العمر 56 عاما، وسيموندس 33 عاما سويا في داونينغ ستريت، منذ أن أصبح جونسون رئيسا للوزراء عام 2019، وفي العام الماضي أعلنا خطبتهما وأنهما ينتظران مولودا.

وولد ابنهما ويلفريد لوري نيكولاس جونسون في أبريل الماضي.

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