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حفل موسيقي مقابل 18 دولاراً للمطعمين و999 لرافضي اللقاح

Concert event Corona cancellation stock photo
(تعبيرية)
لقاح كورونا

حفل موسيقي مقابل 18 دولاراً للمطعمين و999 لرافضي اللقاح

الشركة التي تنظم الحفل أوضحت قائلةً: "إذا أتى شخص غير مطعّم، فسيخيف عدداً كبيراً من الحاضرين، وبالتالي سيتعين عليه دفع الفرق"

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ميامي – فرانس برس

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من أجل حضور حفلة فرقة "تينيدج باتلروكيت" الأميركية المقررة في 26 يونيو في سانت بطرسبرغ في فلوريدا، يتوجب على الراغبين الذين تلقوا لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا دفع 18 دولاراً، أما لغير المحصنين فستكلف البطاقة 999 دولاراً.

وحددت شركة "ليدفوت بروموشنز" التي تهتم بالترويج للحدث، سعر البطاقة بـ18 دولاراً لكن فقط للأشخاص الذين يبرزون، عند مدخل الحفلة الموسيقية، بطاقة تفيد بتلقيهم اللقاح.

فرقة "تينيدج باتلروكيت"
فرقة "تينيدج باتلروكيت"

وكتبت على موقعها الإلكتروني: "نحن لا نقول لكم ما يجب القيام به، لقد اتخذنا قراراً تجارياً وسندع السوق يقرر".

وأوضحت: "إذا أتى شخص غير مطعّم، فسيخيف عدداً كبيراً من الحاضرين، وبالتالي سيتعين عليه دفع الفرق".

وقال بول وليامس، الرجل الذي يقف وراء الفكرة من "ليدفوت بروموشنز" لقناة "كيه. إيه. كيه. إي" المحلية: "أردت أيضاً أن يكون الحدث حافزاً للأشخاص المترددين في الحصول على اللقاح".

من حملة التطعيم ضد كورونا في فلوريدا
من حملة التطعيم ضد كورونا في فلوريدا
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وتابع: "أردت من الشباب الذين يريدون الذهاب إلى الحفلات أن يتحركوا ويذهبوا للحصول على اللقاح".

واعتباراً من 19 أبريل الماضي أصبح بإمكان جميع البالغين في الولايات المتحدة تلقي اللقاح. ويمكن الآن أيضاً تطعيم المراهقين بدءاً من سن 12 عاماً.

وتلقى أكثر من 166 مليون شخص، أو ما يزيد قليلاً عن 50% من سكان الولايات المتحدة، جرعة واحدة على الأقل من اللقاح فيما تلقى 40% الجرعتين.

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