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رئيس وزراء بريطانيا يتزوج في "حفل سري"

بوريس جونسون و كاري سيموندز
بوريس جونسون وكاري سيموندز

رئيس وزراء بريطانيا يتزوج في "حفل سري"

تزوج من كاري سيموندز البالغة 33 عاماً في كاتدرائية وستمنستر الكاثوليكية بحضور أصدقاء مقربين وأقارب

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دبي - العربية.نت

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كشفت تقارير إعلامية بريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عقد قرانه، السبت، على خطيبته كاري سيموندز في "حفل سري".

وقالت صحيفتا "ميل أون صنداي" و"ذا صن" إن جونسون المعروف بحياته العاطفية الحافلة والبالغ 56 عاما تزوج من سيموندز البالغة 33 عاما في كاتدرائية وستمنستر الكاثوليكية بحضور أصدقاء مقربين وأقارب.

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وجونسون ثاني رئيس وزراء بريطاني يتزوج خلال ولايته بعد روبرت جينكينسون الذي تولى رئاسة الوزراء قبل قرنين من الزمان وتزوج عام 1822 أيضا وهو في منصبه.

وجاء الزفاف بمثابة تطور مفاجئ بعد ورود تقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع عن تحضير الخطيبين حفل زفاف يقام في 30 تموز/يوليو العام المقبل.

وأعلن جونسون وكاري خطوبتهما في كانون الأول/ديسمبر عام 2019 ولديهما طفل يبلغ عاما واحدا.

وبحسب "ميل أون صنداي" حضر الحفل نحو 30 شخصا، السبت، وهو الحد الأقصى المسموح به حاليا بموجب إجراءات الحد من فيروس كورونا، بعد تلقيهم دعوات في اللحظة الأخيرة.

بوريس جونسون و كاري سيموندز
بوريس جونسون و كاري سيموندز

زواج سابق.. و4 أولاد

وجونسون تزوج مرتين في السابق وله أربعة أولاد من زوجته السابقة المحامية مارينا ويلير التي انفصل عنها عام 2018 وأتم طلاقه منها في تشرين الأول/نوفمبر الماضي.

ويقال أيضاً إن لجونسون ابنة من علاقة غرامية سابقة، وعندما تم انتخابه عام 2019 كان أول رئيس وزراء بريطاني يعيش في داونينغ ستريت مع شريكة بدون زواج.

وأنجبت سيموندز الرئيسة السابقة للاتصالات في حزب المحافظين ابنهما ويلفرد بعد أسابيع فقط على خروج جونسون من غرفة العناية المركزة حيث تعافى من حالة خطيرة من فيروس كورونا.

وسُلّطت الأضواء على الزوجين في الأسابيع الأخيرة بسبب تحقيق في فضيحة تتعلق بالكلفة العالية لإعادة تجديد ديكور شقتهما في داونينغ ستريت.

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