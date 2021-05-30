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شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب

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شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب

حولت النيران السفينة إلى ما يشبه كتلة من الفحم فوق المياه إلا أنها لم تغرق

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لندن - العربية.نت ووكالات 

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كاد حريق شب فجأة السبت في سفينة ركاب إندونيسية، يتسبب بكارثة دموية حين هدد أكثر من 200 شخص، بين ركاب وأفراد طاقمها، كانوا على متنها قرب مقاطعة مالوكو الشمالية بالشرق الإندونيسي، إلا أن فرق الإنقاذ أقبلت سريعا وكافحته، وفقا لما نقلت الوكالات عن محمد عرفة، مدير عام "وكالة البحث والإنقاذ" المعروفة باسم BASARNA في كبرى مدن إقليم مالوكو، وهي Ternate الساحلية، والبعيدة 9 كيلومترات فقط عن حيث حدث الحريق المفاجئ.

كل من كانوا على متن السفينة، وهم 181 راكبا من البالغين، إضافة إلى 22 طفلا، مع 14 فردا من طاقمها، تم إنقاذهم من الحريق الذي اندلع في السفينة "كي أم كاريا انداه" في وقت مبكر من الصباح، عندما كانت تصل إلى وجهتها في ميناء سانانا البحري في جزيرة ليمافاتولا بمنطقة كيبولاون سولا، بحسب ما نقلت الوكالات عن أحمد سانجادجي، رئيس وحدة الطوارئ بالوكالة.

وحولت النيران السفينة إلى ما يشبه كتلة من الفحم فوق المياه، إلا أنها لم تغرق، لذلك سيتم قطرها إلى أقرب ميناء، في وقت بدأت السلطات بإجراء تحقيق في الحريق الذي بدأ في غرفة المحركات بعد حوالي 15 دقيقة من مغادرة السفينة للميناء الذي أبحرت منه، وربما هو الذي سيتم اختياره لقطر السفينة إليه.

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