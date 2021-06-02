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تلقت جرعتي اللقاح.. كورونا يصيب إعلامية عربية

لين أبو شعر

تلقت جرعتي اللقاح.. كورونا يصيب إعلامية عربية

لين أبو شعر: نصيحة لا تتأخروا باللقاح.. ندمت لأني ما أخذته من قبل بوقت كافٍ

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دبي - العربية.نت

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رغم تلقيها جرعتي اللقاح المضاد لكورونا، أصيبت الإعلامية السورية، لين أبو شعر، بالفيروس المستجد.

وقالت أبو شعر على حسابها في "إنستغرام" أمس الثلاثاء: "للأسف ما لحقت آخذ مناعة بعد تاني جرعة لقاح. أُصبت فوراً بكوفيد-19".

كما أوضحت أنه "بحسب الطبيب يحتاج الجسم أسبوعين على الأقل ليشكل مناعة ويستفيد من اللقاح".

وأضافت أنها ندمت لأنها لم تأخذ اللقاح من قبل، ناصحة الجميع بعدم التأخر في تلقيه.

إلى ذلك أرفقت تعليقها بصور من المستشفى، واختتمت قائلة: "اليوم أحسن من اليومين اللي مرقوا وصحصحت شوي، حبيت طمنكم وشكراً لدعواتكم سلفاً".

يشار إلى أن لين أبو شعر إعلامية سورية تقيم في الإمارات. بدأت مسيرتها الإعلامية عام 2010، وانتقلت إلى قناة "mbc" منذ عام 2016، وشاركت في تقديم برنامج "صدى الملاعب". وحالياً تقدم الفقرة الرياضية في برنامج "صباح الخير يا عرب".

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