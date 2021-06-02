فيديو لا يصدق.. أفيال برية تقتحم شوارع الصين

قطيع مؤلف من 15 فيلاً برياً، ساروا 500 كيلومتر من محمية طبيعية في جبل جنوب غربي الصين، اقترب من مدينة كونمينغ الرئيسية، اليوم الأربعاء، حيث سارعت السلطات لمحاولة إبعادهم عن المناطق المأهولة بالسكان.

وأوضحت سلطات الحياة البرية الصينية أنها لا تعرف سبب مغادرة القطيع لمحمية طبيعية العام الماضي بالقرب من مدينة بوير، التي تشتهر بزراعة الشاي، وفق وكالة "أسوشييتد برس". وتداولت وسائل الإعلام الصينية فيديوهات للأفيال في شوارع البلاد.

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يشار إلى أن القطيع كان يضم 16 فيلاً، لكن الحكومة قالت إن اثنين عادا إلى المحمية، وولدت أنثى فيل أثناء المشي.

كما منعت السلطات حركة المرور في الطرق بينما كانت الأفيال تعبر، ووضعت حواجز، واستخدمت الطعام لمحاولة إبعادهم عن كونمينغ والمناطق المأهولة الأخرى.

من جهتها ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية أن القطيع تواجد اليوم الأربعاء في منطقة يوكسي على بعد حوالي 20 كيلومتراً من مدينة كونمينغ، التي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة.

وقال تشين مينغيونغ، خبير الأفيال الآسيوي الذي أجرت معه شينخوا مقابلة، إن هذه الواقعة تمثل أطول مسافة تقطعها أفيال برية في تاريخ الصين، مضيفاً: "قد يكون قائدهم يفتقر إلى الخبرة، وقاد المجموعة بأكملها في طريق خاطئ".

كما تتعقب قوة عمل قوامها 360 شخصاً على متن 76 سيارة وتسع طائرات مسيرة الفيلة، بحسب شينخوا، التي أكدت أن الأفيال تجولت في شوارع بلدة إيشان لمدة ست ساعات بعد تحذير السكان من مغادرة منازلهم.

إلى ذلك تقدر الأضرار التي الحقتها الأفيال بالأراضي الزراعية بنحو 6.8 مليون يوان (1.1 مليون دولار).