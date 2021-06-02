قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير

يشكل الصيادون غير الشرعيين تحدياً كبيراً وخطراً أكبرَ على النمور المهددة بالانقراض خصوصاً في بعض بلدان القارة الآسيوية، والملقب بـ "النمر حبيب" الذي اعتقل حديثاً، هو أحد هؤلاء الصيادين حيث تفادى الاعتقال لمدة 20 عاماً.

فقد اعتقلت السلطات البنغالية حبيب تالوكدر، البالغ من العمر 50 عاماً صباح يوم السبت الماضي، من قرية مجاورة لغابة "سونداربانس المنغروف" في منطقة باجيرهات الجنوبية في بنغلادش، وفق صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية.

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وذكرت الشرطة أن تالوكدر عاش بالقرب من منطقة الغابات واستفاد من ذلك للهرب والاختباء من الشرطة طيلة السنوات الماضية، مشيرة إلى أن معلومات محددة كانت لديها عن مكانه أفضت لاعتقاله.

إلى ذلك، مثل المتهم أمام محكمة وأرسل عقبها إلى الحجز القضائي بعدما اتهمته الشرطة رسمياً بصيد ثلاثة نمور وخمسة غزلان مؤخراً.

70 نمراً

من جهته، قال محمد جوينال عابدين، أحد العاملين للحفاظ على غابات سلسلة جبال شارانخولا، إن تالوكدر اعترف بقتل ما لا يقل عن 70 نمراً.

كذلك أضاف أن المتهم بدأ حياته المهنية كجامع للعسل البري في غابة المنغروف، وتحول لاحقاً إلى صياد سيئ السمعة بعد أن قتل أول نمر في العشرينات من عمره.

وأوضح أنه كان يدخل غابة "سونداربانس" سراً ويصطاد الحيوانات البرية على رغم منعه من دخولها منذ فترة طويلة.

الصين الخطر الأكبر

ويُعتقد أن "النمر حبيب" له صلات مع العصابات التي تعمل في جميع أنحاء سونداربانس، حيث تربح من بيع جلود الحيوانات بالإضافة إلى بيع عظامها وأسنانها ولحومها النيئة في السوق السوداء.

من جانبه، قال قمر قريشي، عالم الحياة البرية في معهد الهند، إن أسواق الصين وفيتنام ودول أخرى في جنوب شرق آسيا هي الأخطر حالياً.

كما، أكد أن "المطلوب هو كيفية التحكم في الاستهلاك في الصين، مشيراً إلى أن حينها ستكون ليس النمور فقط آمنة، بل مجموعة كاملة من الحيوانات البرية الأخرى".

يذكر أن غابة سونداربانس تعد موطناً لنمر البنغال الملكي، وأن 60% منها مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث غير المادي.

وكان هناك 114 نمراً من نمور البنغال الملكية في عام 2018 في بنغلاديش، وفقاً لإحصاء حكومي، من أصل 440 نمراً في عام 2004.

أما في الجانب الهندي من الغابة يعيش هناك 103 نمور، وهي الوحيدة في العالم التي تعيش في غابات المنغروف.