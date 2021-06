هذه أغلى 10 أندية لكرة القدم في العالم.. تعرف عليها

Most valuable #footballbrands of 2021⚽️



-#ESL knocks €600m off founders' #brand values

-@FCBayern strongest

-Top 3: @realmadrid @FCBarcelona @ManUtd

-@ManCity catch up with #ManUnited

-English clubs hold 43% value in top 50

-@fczenit_de up 35%



REPORT: https://t.co/wUbftPDrd9 pic.twitter.com/RD8TlZLguC