هذه أغلى 10 أندية لكرة القدم في العالم.. تعرف عليها

كلمة ملايين الدولارات أو اليوروهات في عالم كرة القدم وأخبار صفقات شراء الأندية للاعبين ورواتبهم تحديداً باتت أمراً اعتيادياً، فمبالغ كبيرة تتناقلها وسائل الإعلام في صفحات الأخبار الرياضية تضاهي اقتصاد بعض الدول في العالم الثالث.

وتقاس الأندية المتألقة في الدوريات الكبرى في العالم بحجم الأموال التي يمتلكها النادي، فالأندية التي تصرف أموالاً في استقطاب النجوم، يعود عليها ذلك بالأثر الإيجابي.

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كذلك، تحقق تلك النوادي ألقاباً تضاف إلى سجلها، كما تدون أسماؤها في سجل الأندية القوية التي تتنافس على الألقاب محلياً وعالمياً.

فقد كشف تقرير صدر حديثاً أن العلامة التجارية لنادي ريال مدريد الإسباني صنفت الأعلى قيمة في العالم للسنة الثالثة على التوالي، بقيمة بلغت 1.276 مليار يورو أي ما يعادل 1.55 مليار دولار.

ولا يزال النادي يحتفظ بتقدم طفيف على غريمه الشرس برشلونة في المركز الثاني، بقيمة علامة تجارية قدرها 1.266 مليار يورو أي ما يعادل 1.54 مليار دولار، منخفضاً بنسبة 10% عن العام الماضي، وفق موقع "Brand Finance".

الأندية الإيطالية غائبة

وضمت القائمة 5 أندية فقط تخطت علاماتها التجارية حاجز المليار يورو، هي ريال مدريد وغريمه الإسباني برشلونة، ثم مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيان وبايرن ميونيخ الألماني.

كما ضمت قائمة الأندية العشرة صاحبة العلامات التجارية الأعلى قيمة، 6 أندية إنجليزية، فيما غابت عنها الأندية الإيطالية تماما.

ويحسب موقع "Brand Finance" قيمة العلامات التجارية في تصنيفاتها باستخدام معدل رسوم استخدام الحقوق الملكية، وهي طريقة لتقييم العلامات التجارية متوافق عليها في معايير الصناعة، ويتضمن التصنيف تقدير الإيرادات المستقبلية المحتملة التي يمكن أن تُعزى إلى علامة تجارية.