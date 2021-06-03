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الملكة اليزابيث الثانية تستقبل بايدن في 13 الحالي بعد قمة السبع

بايدن اليزابث
جو بايدن والملكة اليزابيث

الملكة اليزابيث الثانية تستقبل بايدن في 13 الحالي بعد قمة السبع

المقابلة ستكون في قصر ويندسور بغرب لندن حيث تقيم ملكة بريطانيا منذ بدء انتشار فيروس كورونا في مارس الماضي

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لندن - فرانس برس، رويترز

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أعلن قصر باكينغهام، الخميس، أن الملكة اليزابيث الثانية ستستقبل حضوريا الرئيس الأميركي، جو بايدن، في 13 يونيو بعد مشاركته في قمة مجموعة السبع في بريطانيا.

وقال القصر إن الملكة ستلتقي الرئيس والسيدة الأميركية الأولى، جيل بايدن، في قصر ويندسور بغرب لندن، حيث تقيم منذ بدء انتشار فيروس كورونا في بريطانيا في مارس 2020.

وسيصبح بايدن الرئيس الأميركي الثالث عشر الذي تلتقي به الملكة، البالغة من العمر 95 عاما، والأطول بقاء على العرش في بريطانيا، وسيكون الاجتماع أول لقاء رفيع منذ وفاة زوجها الأمير فيليب في أبريل.

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وتستضيف بريطانيا قادة مجموعة السبع فى كورنوال بإنجلترا، وهي أول رحلة خارجية يقوم بها الرئيس الأميركي منذ وصوله إلى سدة الحكم في يناير، وأكبر حدث دبلوماسي يحضره شخصيا منذ تفشي وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

ولم يكشف قصر باكينغهام مزيداً من التفاصيل حول اللقاء بين الملكة وبايدن يوم 13 يونيو.

وأمضت الملكة إليزابيث معظم فترة الوباء في وندسور، وهي أقدم وأكبر قلعة مأهولة في العالم تقع غرب لندن والتي أُقيم بها حفل زفاف حفيدها الأمير هاري وزوجته الأميركية ميغان في 2018.

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