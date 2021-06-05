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حاكم ولاية أميركية يدعو "لصلاة جماعية من أجل المطر"

Utah
من يونا - أرشيفية

حاكم ولاية أميركية يدعو "لصلاة جماعية من أجل المطر"

كوكس: الظروف المناخية المتعلقة بالجفاف الخطير بولاية يوتا تشكل مصدر قلق للزراعة، وقد زادت من مخاطر حرائق الغابات

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دبي - العربية.نت

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دعا الحاكم الجمهوري لولاية يوتا الأميركية، سبنسر كوكس، سكان ولايته للانضمام إليه في "عطلة نهاية أسبوع للصلاة من أجل هطول الأمطار"، لمكافحة حالة الطوارئ الناجمة عن الجفاف.

وقال سبنسر كوكس في مقطع فيديو نشر في "تويتر": "لقد طلبت بالفعل من جميع سكان يوتا أن يحافظوا على المياه من خلال تجنب الاستحمام لفترة طويلة، وإصلاح الحنفيات المتسربة".

وأضاف: "لكني أخشى ألا تكون هذه الجهود وحدها كافية لحمايتنا. نحتاج المزيد من المطر ونحتاجه الآن. نحن بحاجة إلى بعض التدخل الإلهي، ولهذا السبب أطلب من سكان يوتا من جميع الأديان أن ينضموا إلي في عطلة نهاية أسبوع، من 4 إلى 6 يونيو، للصلاة"، مشددا على أن الدعوة للانضمام إلى "صلاة جماعية متواضعة من أجل المطر" مفتوحة أمام "جميع سكان يوتا بغض النظر عن الانتماء الديني".

وذكرت صحيفة "ذي غاردين" أن الحاكم، الذي أصدر أمرين طارئين متعلقين بالجفاف هذا العام، أصدر أيضا إعلانا موقعا رسميا لـ"عطلة نهاية الأسبوع للصلاة في ولاية يوتا".

وأشار كوكس إلى أن الظروف المناخية المتعلقة بالجفاف الخطير في ولاية يوتا تشكل مصدر قلق للزراعة، وقد زادت من مخاطر حرائق الغابات.

وأفاد مكتب سولت ليك سيتي التابع لدائرة الأرصاد الجوية الوطنية عن درجات حرارة قياسية يومية في عدة مدن من الولاية هذا الأسبوع وأصدر "تحذيرات وإرشادات بشأن الحرارة المفرطة".

وكانت يوتا من بين الولايات الجبلية والغربية التي تضررت بشدة من حرائق الغابات في عام 2020، حيث أصبح التأثير المدمر لتغير المناخ واضحا للكثيرين.

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