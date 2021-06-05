شاهد ركاب طائرة أميركية يتصدون لراكب حاول اقتحام  القمرة 

هبّ ركاب طائرة تابعة لشركة Delta الأميركية، كانت متوجهة بعد ظهر الجمعة من لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا إلى مدينة Nashville في ولاية تينيسي، بعد أن وجدوا مجهولا يندفع غاضبا لاقتحام قمرة القيادة، وتمكنوا بمساعدة مضيف من السيطرة عليه وتقييده برباطات مضغوطة، وسط جو من الرعب عاشه الركاب، وانتهى بتغيير الكابتن لمسار الطائرة إلى مطار مدينة Albuquerque في ولاية "نيومكسيكو" والهبوط اضطراريا فيه، حيث سلمته الشرطة إلى FBI للتحقيق.

وكان الراكب يصرخ "أوقف هذه الطائرة" وهو مسرع إلى قمرة القيادة لاقتحامها، إلا أن مضيفا من الطاقم، اسمه Christopher Williams تصدى له، وظهر في فيديو التقطه أحد الركاب بهاتفه المحمول، وهو يتصارع معه قرب القمرة، ثم أقبل ركاب وساعدوه عليه حتى استسلم، فيما ظهر في فيديو آخر تعرضه "العربية.نت" أدناه، والتقطته راكبة كانت في الصف الثالث، وقد استسلم لمن سيطروا عليه وسحبوه إلى مؤخرة الطائرة، بعيدا عن القمرة.

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جاء الحادث في الوقت الذي نشطت فيه إدارة الطيران الفيدرالية بقمع الركاب المشاغبين، ومنهم من فرضت عليه غرامة مقدارها 10.500 دولار لرفضه وضع كمامة، كما لأنه "سعل وفجر أنفه في بطانية" على متن طائرة تابعة لشركة JetBlue وأقلعت في 27 ديسمبر الماضي من مطار مدينة فورت إلى لوس أنجلوس. كما غرمت آخر بمبلغ 9000 دولار، لأنه كان "مزعجًا" للركاب أثناء رحلة لطائرة أقلعت يوم 16 مارس الماضي من مطار لوس أنجلوس إلى مطار نيوارك ليبرتي.