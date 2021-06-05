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"الفأر البطل" كاشف المتفجرات يتقاعد عن العمل

(FILES) This file undated handout photo released by UK veterinary charity PDSA on September 25, 2020 shows Magawa, an African giant pouched rat, wearing his gold medal received from PDSA for his work in detecting landmines, in Siem Reap. A giant African pouched rat called Magawa who spent years detecting landmines in the Cambodian countryside has stopped working and will enjoy a well-earned retirement eating bananas and peanuts, his employers told AFP on June 5, 2021.
الفأر ماغاوا

"الفأر البطل" كاشف المتفجرات يتقاعد عن العمل

ساعد "ماغاوا" في تطهير أكثر من 141 ألف متر مربع من الأرض واكتشف 71 لغماً أرضياً و38 قطعة من الذخائر غير المنفجرة

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بنوم بنه (كمبوديا) - أسوشيتد برس

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بعد خمس سنوات من نجاحه في اكتشاف الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في كمبوديا، تقاعد الفأر البطل "ماغاوا" عن العمل.

الفأر ماغاوا
الفأر ماغاوا

وكان هذا الفأر الإفريقي العملاق من أنجح القوارض التي تم تدريبها والإشراف عليها من قبل منظمة بلجيكية غير ربحية، هي منظمة "أبوبو"، للعثور على الألغام الأرضية وتنبيه البشر عليها حتى يمكن إزالة المتفجرات بأمان.

وساعد "ماغاوا" في تطهير أكثر من 141 ألف متر مربع من الأرض، أي ما يعادل حوالي 20 ملعب كرة قدم، واكتشف 71 لغماً أرضياً و38 قطعة من الذخائر غير المنفجرة، وفقا لمنظمة "أبوبو".

الفأر ماغاوا
الفأر ماغاوا

وفاز "ماغاوا" العام الماضي بأرفع وسام مدني خيري بريطاني يعطى للحيوانات وذلك بفضل شجاعته. وكان هذا تكريم مخصص حصرياً حتى الآن للكلاب.

قالت منظمة "أبوبو": "على الرغم من أن ماغاوا لا يزال في صحة جيدة، فقد وصل إلى سن التقاعد ومن الواضح أنه بدأ في التباطؤ. وقد حان وقت تقاعده".

الفأر ماغاوا
الفأر ماغاوا
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وفي حين يمكن تدريب العديد من القوارض على اكتشاف الروائح والعمل في مهام متكررة للحصول على مكافآت غذائية، رأت منظمة "أبوبو" أن الفئران الإفريقية العملاقة هي الأنسب لإزالة الألغام لأن حجمها يسمح لها بالسير عبر حقول الألغام دون نسف المتفجرات، والقيام بذلك أسرع بكثير من البشر. كما أنها تعيش حتى 8 سنوات.

و"ماغاوا" جزء من مجموعة فئران تمت تربيتها لهذا الغرض. وولد "ماغاوا" في تنزانيا عام 2014، وفي عام 2016 انتقل إلى مدينة سيم ريب شمال غرب كمبوديا، ليبدأ حياته المهنية في الكشف عن القنابل.

الفأر ماغاوا
  • الفأر ماغاوا
  • الفأر ماغاوا
  • الفأر ماغاوا
  • الفأر ماغاوا
4 صور
الفأر ماغاوا
الفأر ماغاوا
الفأر ماغاوا
الفأر ماغاوا
الفأر ماغاوا
الفأر ماغاوا
الفأر ماغاوا
الفأر ماغاوا
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