.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

عقب حرب مذلة.. هكذا اقتسمت القوى الاستعمارية الصين

رسمم تخيلي يجسد عملية التوقيع على معاهدة شيمونوسيكي
رسم تخيلي يجسد عملية التوقيع على معاهدة شيمونوسيكي

عقب حرب مذلة.. هكذا اقتسمت القوى الاستعمارية الصين

القوى الأوروبية استغلت ضعف وانحلال الصين لمطالبتها بمكاسب وامتيازات

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – طه عبد الناصر رمضان

نشر في: آخر تحديث:

بشروط وصفت بالمذلة وبعد حرب سريعة استمرت لأقل من عام، أنهت الصين حربها على اليابان في 17 أبريل 1895، خسرت على إثرها سيادتها على جانب مهم من أراضيها.

وأثارت اتفاقية إنهاء الحرب التي وقعت في مدينة بشيمونوسيكي اليابانية، حالة من الغضب والقلق بين أفراد النخبة الصينية، كما فتحت شهية القوى الأوروبية للمطالبة بحصّتها من الكعكة الصينية.

سد الألف عام.. انهار بالصين بعد 20 سنة وقتل 240 ألفاً الأخيرة سد الألف عام.. انهار بالصين بعد 20 سنة وقتل 240 ألفاً

هزيمة مذلة

وفي سعيها لوضع يدها على شبه الجزيرة الكورية، ساندت اليابان قبل عام ثورة ضد الملك الكوري وحلفائه الصينيين الذين وصفوا أنفسهم بحماة كوريا.

وبحجة إعادة الأمن والاستقرار، أرسل الإمبراطور الياباني ميجي (Meiji)، المعروف أيضا بموتسوهيتو (Mutsuhito)، قواته نحو شبه الجزيرة الكورية ليتمكن في وقت وجيز من الإطاحة بالملك الكوري مجبراً بذلك خلفه على الاصطفاف لجانب اليابان بالحرب الصينية اليابانية الأولى ما بين عامي 1895 و1896.

إلى ذلك، ورغم قتالهم بشراسة، انهار الجنود الصينيون أمام هجمات الجيش الياباني الذي تمتع بتقنيات عسكرية متقدمة ومدفعية حديثة.

جانب من القوات اليابانية المشاركة في الحرب الصينية اليابانية الأولى
جانب من القوات اليابانية المشاركة في الحرب الصينية اليابانية الأولى

فخلال فترة وجيزة، هيمنت اليابان على مناطق منشوريا وشندونغ (Shandong) وجزيرة تايوان فاتحة بذلك الطريق نحو العاصمة بكين. وأمام هذا الوضع، فضلت الصين الاستسلام منهية بذلك تبعية شبه الجزيرة الكورية لها.

وقبلت الصين بكل ما جاء باتفاقية شيمونوسيكي فتنازلت بذلك عن جزيرة تايوان وأرخبيل بسكادوريس (Pescadores) وعدد من المناطق بمنشوريا وشرق بكين، كذلك، وافقت على تقديم تعويضات مالية هائلة لليابان.

في موازاة ذلك، أثارت المكاسب اليابانية قلق القوى الاستعمارية الأوروبية. وخلال الأشهر التالية، فرضت روسيا بتأييد من البريطانيين والألمان والفرنسيين، على اليابان معاهدة لوبانوف ياغاماتا (Lobanov-Yagamata) في 9 يونيو 1896، مجبرة إياها على التخلي عن بعض من مكاسبها بمنشوريا وشبه الجزيرة الكورية.

رسم تخيلي لعملية إعدام عدد من الصينيين على يد القوات اليابانية خلال الحرب الصينية اليابانية الأولى
رسم تخيلي لعملية إعدام عدد من الصينيين على يد القوات اليابانية خلال الحرب الصينية اليابانية الأولى

اقتسام الكعكة الصينية

واستغلت القوى الاستعمارية الأوروبية انهيار وانحلال سلالة تشينغ (Qing) الحاكمة لزيادة نفوذها وانتزاع جملة من المكاسب من الصين.

كما استهل القيصر الروسي نيقولا الثاني (Nicholas II) مهمة التدخل بالصين فعمد لإنشاء البنك الروسي الصيني ووقع اتفاقيات دفاعية، موجهة ضد اليابان، مع سلالة تشينغ الحاكمة بالصين مقابل السماح له بإنشاء خط سكك حديدية بمنشوريا لربط مدينة إركوتسك (Irkutsk)، بسيبيريا، بميناء فلاديفوستوك (Vladivostok) .

صورة للإمبراطور الياباني ميجي
صورة للإمبراطور الياباني ميجي

وخلال مارس 1898، ضغطت روسيا على الصين لتحصل بذلك على مناطق إضافية مطلقة على المحيط الأطلسي أنشأت عليها قاعدة بورت آرثر (Port-Arthur) البحرية.

من ناحيته، استغل القيصر الألماني فيلهلم الثاني حادثة اغتيال اثنين من المبشرين الألمان بالمنطقة ليستولي خلال ديسمبر 1897 على منطقة كياوتشو (Kiautschou) ويؤمن بذلك لبلاده ميناء ألمانياً مطلا على المنطقة.

صورة للإمبراطور الألماني فيلهلم الثاني
صورة للإمبراطور الألماني فيلهلم الثاني

وعلى خطى روسيا وألمانيا، اتجهت كل بريطانيا وفرنسا للحصول على موانئ بالمنطقة لتأمين مستعمراتها.

ولإرضائهما، وافقت الصين حينها على تقديم ميناء ويهايوي (Weihaiwei) للبريطانيين وميناء غوانغزهووان (Guangzhouwan) للفرنسيين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
الأكثر قراءة
الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة
تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز
تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان
بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان! بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان!
انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه
ممثل حماس في صنعاء يلتقي الحوثي.. مقدماً هدية ممثل حماس في صنعاء يلتقي الحوثي.. مقدماً هدية
قبل أن تذهب
كيف ستتحكم واشنطن في أمن أفغانستان عن بعد؟
كيف ستتحكم واشنطن في أمن أفغانستان عن بعد؟
اكتشف المزيد