عن عمر ناهز 63 عاماً.. نفوق أكبر شمبانزي في أميركا

نفق أكبر ذكر شمبانزي يعيش في حديقة حيوانات أميركية يوم السبت في حديقة حيوان سان فرنسيسكو، وكان عمره 63 عاما.

كان كوبي من حيوانات الشمبانزي التي تمت تربيتها منزليا قبل إحضاره إلى حديقة حيوان سان فرنسيسكو في الستينيات.

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ورغم إعلان حديقة الحيوان في بيان صحافي أن سبب نفوق الشمبانزي لم يتم تحديده، إلا أنه كان مريضا مؤخرا ويعتقد مسؤولو الحديقة أن الشيخوخة كانت من عوامل نفوقه.

أدرج الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة حيوانات الشمبانزي على قائمة الأنواع مهددة بالانقراض، وتعتبر من بين الثدييات الأكثر عرضة للخطر في إفريقيا جراء الصيد وفقدان مواطنها والمرض.

بدورها، قالت حديقة الحيوان إن متوسط ​​العمر المتوقع لما يتراوح بين 100 ألف و200 ألف من حيوانات الشمبانزي التي تعيش في البرية هو 33 عاما، بينما يتراوح عمرها بين 50 و60 عاما تحت رعاية الإنسان.

واسهم كوبي بقوة في الحفاظ على العلاقات بين حيوانات الشمبانزي في حديقة حيوان سان فرنسيسكو، بحسب المسؤولين هناك، وكان يتصرف كزعيم للمجموعة.

وقالت تانيا إم بيترسون، المديرة التنفيذية لجمعية سان فرنسيسكو لعلم الحيوان، في بيان "كان كوبي جزءا لا يتجزأ من سان فرانسيسكو: أثر في الكثيرين، والسكان لديهم الكثير من الذكريات عنه. لا يمكن تعويضه. وقلوبنا محطمة، وسنفتقد جميعًا رؤية لحيته الرمادية وهو يراقبنا من أعلى قمة في الفناء".