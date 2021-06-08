تفاجأت إنها معه بمنزله.. شاهد تامر حسني يحقق أمنية مريضة سرطان

حقق النجم المصري، تامر حسني، حلم إحدى معجباته، المريضة بالسرطان، وتدعى "ندى"، والتي كانت تتمنى منذ فترة أن يسمع تامر صوتها.

وتصدر تحقيق الفنان تامر حسني لحلم طفلة مصابة بالسرطان للقائها والغناء معها، مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات الماضية وكان البطل الخفي في تحقيق حلمها الإعلامي محمد القوصي المتطوع منذ ما يزيد عن 15 عاما في تحقيق أحلام الأطفال مرضى السرطان.

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ونشر الإعلامي المصري محمد القوصي، منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"وفيديو، يظهر خلاله الفنان تامر حسني، داخل الاستوديو الخاص بمنزله، بينما تجلس فتاة أمام الميكروفون تغني، من دون أن تدرك أن من يقف خلفها هو نجمها المفضل، وأنها في منزل تامر حسني.

وظهر تامر حسني خلال الفيديو وهو يدخل الاستوديو في صمت، قبل أن يفاجئ "ندى" بوجوده أمامها، ما جعلها في حالة دهشة وفرحة كبيرة، ثم شاركها غناء مقطع من أغنية "كبرنا وعقلنا".

الإعلامي المصري محمد القوصي، كشف كواليس لقاء ندى وتامر حسني، عبر منشوره، الذي قال خلاله: "ندى 15 سنة بتتعالج من ورم سرطاني في يدها وإن شاء الله تتعافى من المرض".

وأضاف: "ندي بتحب تغني وبتعشق تامر حسني وكان حلمها أنها تشوفه وتسمعه صوتها، تواصلنا مع الفنان الجميل تامر حسني واستجاب بسرعة، ورحب جدا بأنه يساعدنا على تحقيق حلم ندى الكبير جدا بالنسبة لها".

وأضاف: "تامر دعانا في بيته عشان نسجل في الاستوديو الخاص بتاعه دويتو مع ندى، واتفقنا على أننا نعمل اللقاء ده مفاجأة لندى اللي كانت فاكره إننا رايحين استوديو صوت في الأول عشان تتمرن قبل ما تقابل نجمها المفضل".

وقال: "شكرا جدا للنجم الجميل وصاحب القلب الحلو تامر حسني على استضافته لينا وتحقيق الحلم في خلال أيام معدودة من طلبها".