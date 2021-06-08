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فرنسا تهدي أميركا نسخة مصغرة من تمثال الحرية

تمثال الحرية
تمثال الحرية

فرنسا تهدي أميركا نسخة مصغرة من تمثال الحرية

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دبي - العربية.نت

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أرسلت فرنسا هدية للولايات المتحدة عبارة عن نسخة طبق الأصل من تمثال الحرية، أصغر حجما وعلى قالب من الجص.

وسيقوم التمثال المصنوع من البرونز الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 3 أمتار، برحلة تستغرق تسعة أيام عبر المحيط الأطلسي في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث يبحر على متن سفينة حاويات من ميناء لوهافر الفرنسي إلى بالتيمور بالولايات المتحدة.

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من المقرر، أن ينقل التمثال إلى جزيرة إليس، ليصل في الوقت المناسب لاحتفالات يوم الاستقلال في الرابع من يوليو.

عقب ذلك، سيتم عرض النسخة المصغرة من تمثال الحرية في حدائق السفارة الفرنسية في واشنطن، حيث يصل إلى هناك في الوقت المناسب للاحتفال بيوم الباستيل الذي تحييه فرنسا في الرابع عشر من يوليو، وسيبقى التمثال هناك طوال العقد المقبل.

ويرمز تمثال الحرية الضخم في ميناء نيويورك، للنحات أوغست بارتولدي، إلى ترحيب الولايات المتحدة بالمهاجرين الباحثين عن اللجوء والحرية على أراضيها.

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