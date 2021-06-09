شاهد.. نحافة زعيم كوريا الشمالية المفاجئة تثير التكهنات

بعد غياب لمدة شهر، ظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون علانية بمظهر أكثر نحافة من المعتاد. وقالت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، إن مظهره غير المعتاذ أثار التكهنات بشأن حالته الصحية.

وكيم، الذي جذب الاهتمام العالمي بجسمه الضخم منذ أن أصبح زعيم البلاد منذ نحو عقد من الزمان، بدا أكثر نحافة بشكل ملحوظ في الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية، السبت الماضي، وفقاً لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

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ولم يتضح ما إذا كان مظهر كيم المتغير ناتجاً عن مرض أم قرار واع لفقدان الوزن، فيما قال محلل للوكالة إن زعيم كوريا الشمالية ربما قرر إنقاص وزنه لتحسين وضعه في البلاد التي تعاني من نقص في الغذاء وأزمة اقتصادية ناجمة عن انخفاض حاد في التجارة مع الصين خلال الوباء، وسلسلة من الكوارث الطبيعية والعقوبات الدولية المفروضة رداً على برامج النظام النووية والصواريخ الباليستية.