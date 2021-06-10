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إمام مسجد مصري يظهر بفيديو وهو يسقط قتيلاً بسكين قريبه

الإمام حين سقط قتيلا
ًالإمام حين سقط قتيلا

إمام مسجد مصري يظهر بفيديو وهو يسقط قتيلاً بسكين قريبه

أكثر من 27 طعنة بسبب شتيمة بين قريبين

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لندن- العربية.نت 

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انهار إمام مسجد في بلدة مصرية اسمها "الصلاحات" بمحافظة الدقهلية، من 3 طعنات سددها إليه أمس طالب بكلية الهندسة في مدينة المنصورة، عاصمة المحافظة البعيدة 120 كيلومترا عن القاهرة، ورصدت تفاصيلها كاميرا في هاتف محمول صور بها أحد الجيران الشيخ وليد عمر عز الدين، وهو يسقط على الأرض ويلفظ أنفاسه الأخيرة، في جريمة يبدو أن دافعها خلافات عائلية، بحسب ما اتضح من تحقيق أولي وسريع قامت به الشرطة التي اعتقلت الطالب واعترف بقتله الإمام البالغ 53 سنة.

تبين أن شقيقة للإمام كانت متزوجة من شقيق الطاعن، وانفصلا قبل عامين بالطلاق "بسبب الأولاد" إلا أن جمر الخلافات بقي متأججا تحت الرماد بين عائلتي الزوج وطليقته، برغم أنهما أولاد "خالة"، وفقا لما ألمت به "العربية.نت" من وسائل إعلام محلية زارت مواقعها، وقرأت فيها تفاصيل ما حدث، ومنه ما ذكره القاتل للشرطة فيما بعد، من أن إمام المسجد شتمه أثناء الملاسنة، وهدد بحبسه هو وشقيقه.

وبدأ الذي حدث بتلاسن كما يبدو بين الطالب وشقيق الزوجة المطلقة حين التقيا في شارة بالبلدة، وتلا التلاسن شجار احتدم سريعا، وخلاله سحب الطالب "مطواة" سكينية كانت مندسة ضمن ملابسه "مزق بها وجه الشيخ" الذي نراه في الفيديو المعروض أعلاه، وهو يتراجع في الشارع من أثر الطعن عليه، ثم يسقط على الأرض مضرجا. إلا أن طاعنه لم يكتف بتسديد 3 طعنات في وجهه، بل توجه نحوه وراح يمزق وجهه بالسكين، إلى درجة أنه طعنه 24 مرة أخرى في وجهه.

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