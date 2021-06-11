.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

شاهد فيلة "هائمة على وجهها" بين مدن وأقاليم الصين

أفيال شاردة في الصين (رويترز)
أفيال شاردة في الصين (رويترز)

شاهد فيلة "هائمة على وجهها" بين مدن وأقاليم الصين

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

منذ أكثر من عام وهي هائمة من مكان إلى آخر في بلاد الصين الواسعة، فأكثر من 14 فيلاً تتجول تأكل وتلهو من دون أن يوقفها أحد.

بحمام مستشفى.. انتحرت زوجة مؤسس الصين الشعبية الأخيرة بحمام مستشفى.. انتحرت زوجة مؤسس الصين الشعبية

وتوقف قطيع الفيلة في غابة بإقليم يونّان بعد المرور عبر مدينة يوشي اليوم الجمعة، بعدما دخل مدينة كونمينغ عاصمة الإقليم وغادرها رغم محاولات تغيير مساره بعد رحلة قطع خلالها مئات الكيلومترات من غابات في جنوب البلاد.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن فيلا تخلف عن القطيع وابتعد عنه لمسافة 12 كيلومترا في الأيام الماضية.

رحلة نحو الشمال

وكان القطيع، الذي يضم ثلاثة أفيال صغيرة، قد بدأ رحلته نحو الشمال قبل أكثر من عام حيث غادر محمية للفيلة في شيشوانغبانا بالقرب من الحدود مع ميانمار.

ولم يتضح حتى الآن السبب الذي دفع القطيع للاتجاه شمالا.

3 صور

وتناقصت المساحة المتاحة للأفيال الباقية في الصين تدريجياً على مر الأعوام، إذ حلت مزارع الموز أو الشاي أو المطاط محل الغابات الاستوائية في شيشوانغبانا أو تم استخدام الأرض في زراعة مواد خام تُستخدم في الطب التقليدي الصيني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ليس كورونا بل إجراءاته.. انتبهوا مناعة الأطفال بخطر! ليس كورونا بل إجراءاته.. انتبهوا مناعة الأطفال بخطر!
بسبب الهجرة.. هاريس تتوتر على الهواء وتغضب بوجه صحافية بسبب الهجرة.. هاريس تتوتر على الهواء وتغضب بوجه صحافية
الأكثر قراءة
شاهد لحظة نقل أشهر كومبارس مصرية للعلاج بعد خطأ فادح! شاهد لحظة نقل أشهر كومبارس مصرية للعلاج بعد خطأ فادح!
من هو صافع ماكرون؟.. مفاجأة بشأن عقوبته والرئيس: غباء وعنف من هو صافع ماكرون؟.. مفاجأة بشأن عقوبته والرئيس: غباء وعنف
صورة حنان ترك بدون حجاب تثير ضجة..هل تعود بعد الاعتزال؟ صورة حنان ترك بدون حجاب تثير ضجة..هل تعود بعد الاعتزال؟
غضب في تونس.. فيديو للشرطة تسحل شاباً وتعريه غضب في تونس.. فيديو للشرطة تسحل شاباً وتعريه
بن لادن كما لم تره من قبل.. صورة له يافعاً برحلة عائلية بن لادن كما لم تره من قبل.. صورة له يافعاً برحلة عائلية
إثر تلقي هذين اللقاحين.. التحقيق بأمراض تصيب القلب إثر تلقي هذين اللقاحين.. التحقيق بأمراض تصيب القلب
قبل أن تذهب
تفاصيل تزويد روسيا لإيران بقمر صناعي للتجسس
تفاصيل تزويد روسيا لإيران بقمر صناعي للتجسس
اكتشف المزيد