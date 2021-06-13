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لأول مرة دون فيليب.. الملكة إليزابيث تحضر مراسم ميلادها

الملكة إليزابيث تحضر مراسم ميلادها العسكرية
الملكة إليزابيث تحضر مراسم ميلادها العسكرية

لأول مرة دون فيليب.. الملكة إليزابيث تحضر مراسم ميلادها

شاهدت الملكة البالغة من العمر 95 عاماً المراسم بصحبة ابن عمها الأمير إدوارد دوق كنت

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دبي _ العربية.نت

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شهدت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، اليوم السبت، مراسم عسكرية سنوية بمناسبة عيد ميلادها، وهي المرة الأولى التي تحضر فيها هذا التقليد السنوي منذ وفاة زوجها الراحل الأمير فيليب.

وحضرت الملكة البالغة من العمر 95 عاما، المراسم بصحبة ابن عمها الأمير إدوارد دوق كنت، خلال مشاركتها في مراسم "تروبينج ذا كلر" التي تقام منذ أكثر من 260 عاما وراعت هذا العام قواعد التباعد الاجتماعي.

الملكة إليزابيث تحضر مراسم ميلادها العسكرية
الملكة إليزابيث تحضر مراسم ميلادها العسكرية

وتوفي فيليب في أبريل الماضي بعد أن دام زواجه من إليزابيث لأكثر من 70 عاما.

وأقيمت المراسم بعد يوم من حفل استقبال أقامته الملكة لزعماء مجموعة السبع في كورنوول بجنوب غرب إنجلترا حيث تنعقد قمتهم التي تستمر ثلاثة أيام.

وتلتقي الملكة إليزابيث الأحد، بالرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل لاحتساء الشاي في وندسور قبل أن يتوجه بايدن إلى حضور اجتماعات أخرى في أوروبا.

الملكة إليزابيث تحضر مراسم ميلادها العسكرية
الملكة إليزابيث تحضر مراسم ميلادها العسكرية

وعادة ما تتضمن مراسم "تروبينج ذا كلر" جنودا يرتدون معاطفهم الحمراء المميزة وقبعاتهم السوداء الطويلة ويجوبون وسط لندن لكن أصبح العرض محدودا خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كوفيد-19.

وعيد ميلاد الملكة الفعلي في 21 أبريل لكن يتم الاحتفال رسميا به في يونيو.

إلى ذلك استخدمت الملكة إليزابيث الثانية، سيفا خلال احتفال لقطع كعكة كبيرة خلال زيارة لحديقة نباتية في مدينة كورنوال يوم الجمعة قبيل لقاء زعماء العالم الذين يشاركون في قمة مجموعة السبع.

وبعد تقديم كعكة كبيرة للملكة، سلمها اللورد الملازم في كورنوال سيفا لقطعها، فيما أخبرها أحد مساعديها أن سكينا تقليديا موجود أيضا لقطع الكعكة. وردت الملكة مازحا أن استخدام السيف أكثر غرابة.

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ونظمت الملكة في وقت لاحق حفل استقبال لقادة مجموعة السبع الكبرى، وهم الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

الملكة إليزابيث تحضر مراسم ميلادها العسكرية
الملكة إليزابيث تحضر مراسم ميلادها العسكرية
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