صور.. تغريم رئيس البرازيل خلال قيادته دراجة نارية

قاد الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو حشدا من هواة ركوب الدراجات النارية في شوارع ساو باولو السبت وفرضت عليه غرامة لعدم وضعه كمامة.

إلى ذلك، قال المكتب الصحفي لحكومة ولاية ساو باولو إن غرامة - تعادل حوالي 110 دولارات - فرضت على عدم وضع الكمامات في الأماكن العامة منذ مايو ايار 2020، وقد طبقت على الرئيس.

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ولم يرد مكتب بولسونارو على الفور على طلب للتعليق.

كان قد تم في السابق أيضا تغريم بولسونارو، الذي أصيب بفيروس كورونا العام الماضي، لعدم وضعه كمامة خلال تجمع حاشد مع أنصاره في مايو ايار في ولاية مارانهاو شمال شرقي البلاد.

أنصاره أيضا بلا كمامة

ولوح الرئيس للجمهور من دراجته النارية وتحدث فيما بعد من فوق شاحنة مزودة بمكبرات صوت إلى أنصاره الذين وضعوا فوق رؤوسهم خوذا لكن معظمهم لم يضع كمامات.

وهلل الحشد وهتف حين أكد بولسونارو على أن الكمامات ليست ضرورية لمن تم تطعيمهم بالفعل - وهو ما يعارضه خبراء الصحة العامة.

ووفقا لوزارة الصحة البرازيلية تلقي أقل من 12 بالمائة من سكان البرازيل جرعتين من لقاح مضاد لكورونا.