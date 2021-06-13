.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

صور.. تغريم رئيس البرازيل خلال قيادته دراجة نارية

رئيس البرازيل يقود دراجة نارية
رئيس البرازيل يقود دراجة نارية

صور.. تغريم رئيس البرازيل خلال قيادته دراجة نارية

للمرة الثانية يتم تغريم الرئس البرازيلي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قاد الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو حشدا من هواة ركوب الدراجات النارية في شوارع ساو باولو السبت وفرضت عليه غرامة لعدم وضعه كمامة.

إلى ذلك، قال المكتب الصحفي لحكومة ولاية ساو باولو إن غرامة - تعادل حوالي 110 دولارات - فرضت على عدم وضع الكمامات في الأماكن العامة منذ مايو ايار 2020، وقد طبقت على الرئيس.

ولم يرد مكتب بولسونارو على الفور على طلب للتعليق.

كان قد تم في السابق أيضا تغريم بولسونارو، الذي أصيب بفيروس كورونا العام الماضي، لعدم وضعه كمامة خلال تجمع حاشد مع أنصاره في مايو ايار في ولاية مارانهاو شمال شرقي البلاد.

أنصاره أيضا بلا كمامة

ولوح الرئيس للجمهور من دراجته النارية وتحدث فيما بعد من فوق شاحنة مزودة بمكبرات صوت إلى أنصاره الذين وضعوا فوق رؤوسهم خوذا لكن معظمهم لم يضع كمامات.

وهلل الحشد وهتف حين أكد بولسونارو على أن الكمامات ليست ضرورية لمن تم تطعيمهم بالفعل - وهو ما يعارضه خبراء الصحة العامة.

ووفقا لوزارة الصحة البرازيلية تلقي أقل من 12 بالمائة من سكان البرازيل جرعتين من لقاح مضاد لكورونا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أخيراً. علاج لقصور عضلة القلب من الخلايا الجذعية أخيراً. علاج لقصور عضلة القلب من الخلايا الجذعية
مصر.. مشترك بـ مصر.. مشترك بـ"ذا فويس" فار مطلوب بعد محاولة قتل!
الأكثر قراءة
أزمات محمد رمضان تتوالى.. بلاغ من مصمم أزيائه أزمات محمد رمضان تتوالى.. بلاغ من مصمم أزيائه
مصر.. مشترك بـ مصر.. مشترك بـ"ذا فويس" فار مطلوب بعد محاولة قتل!
لماذا يطنّ البعوض قرب آذاننا؟.. معلومات مذهلة لماذا يطنّ البعوض قرب آذاننا؟.. معلومات مذهلة
ابتلعه حوت.. غواص يروي قصة نجاته من موت محقق ابتلعه حوت.. غواص يروي قصة نجاته من موت محقق
السعودية: تمديد تأشيرات الزيارة مجاناً عبر هذه الخطوات الإلكترونية السعودية: تمديد تأشيرات الزيارة مجاناً عبر هذه الخطوات الإلكترونية
مخاطر أكبر من مخاطر أكبر من "تجلط الدم" للقاح أسترازينيكا.. دراسة تكشف الكثير
قبل أن تذهب
ماذا تعرف عن "إعلان كاربيس" لزعماء قمة السبعة الكبار؟
ماذا تعرف عن "إعلان كاربيس" لزعماء قمة السبعة الكبار؟
اكتشف المزيد