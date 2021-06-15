لأول مرة بإسرائيل.. صماء خرساء أصبحت نائباً في الكنيست

يتعاملون منذ 2015 في إسرائيل، بقانون يسمونه HaHok HaNorvegi أو "القانون النرويجي" المستمد من آخر سبقتهم إليه النرويج، ملخصه أن حمل بطيختين بيد واحدة ممنوع، لذلك على النائب الذي يصبح وزيرا، التخلي عن عضويته في البرلمان، لتصبح من حق عضو بحزبه، لم يفز في الانتخابات بمقعد نيابي مثله، لكنه كان الثاني حصولا فيها على الأصوات بعده.

مادة اعلانية

وحدث أمس في إسرائيل ما جعلها ترى عجبا نيابيا، لأول مرة بتاريخها القصير، حيث قادت الظروف امرأة صماء خرساء بالكامل، لتصبح نائبا مكان زميل لها بحزب "يمينا" تخلى عن مقعده النيابي في الكنيست، هو Matan Kahana الذي تم تعيينه وزيرا للشؤون الدينية بالحكومة الجديدة، وألمت "العربية.نت" بخبره من ترجمات ما ورد عن الاثنين بوسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت أن 5 وزراء آخرين تخلوا أيضا عن مقاعدهم النيابية، واحتلها آخرون من أحزابهم مكانهم.





لكن الخاطف للأضواء هي النائب الجديد Shirley Pinto البالغة 32 سنة، والتي ستجلس على مقعد زميلها، من دون أن تعي شيئا مما يتداوله بقية النواب، ولا أن تشارك به أيضا، إلا إذا "شرح" لها فيما بعد ملم بلغة الإشارات مثلها، أو ربما عبر حسابات لها بمواقع التواصل، ومنها "فيسبوك" الذي كتبت فيه لمتابعيها: "أعدكم بفعل كل ما بإمكاني لأكون ممثلتكم المخلصة" وفق تعبير النائب الوارد بسيرتها أنها ولدت في 1989 صماء، لأبوين من الصم البكم معا، إلى جانب أن والدتها الممثلة المسرحية عمياء أيضا.