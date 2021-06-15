.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فيديو لهدف هز المرمى وحارسه من مسافة تزيد عن 45 متراً

حارس المرمى مزق الشباك بنفسه
حارس المرمى مزق الشباك بنفسه

فيديو لهدف هز المرمى وحارسه من مسافة تزيد عن 45 متراً

المباراة أجريت بين منتخبي جمهورية التشيك واسكتلندا

متابع الغاء المتابعة

لندن- العربية.نت 

نشر في: آخر تحديث:

تمكن لاعب كرة قدم من تسجيل هدف نادر وصعب، بتسديد الكرة قوية ومرتفعة من نصف الملعب تماما، أي من 49.7 ياردة، تعادل 45.4 مترا، في وقت كان حارس المرمى بعيدا بعض الأمتار عن مرماه.

مهاجم أرسنال السابق يعتزل كرة القدم رياضة مهاجم أرسنال السابق يعتزل كرة القدم

ولما تنبه حارس المرمى، ديفيد مارشال، ووجد الكرة مقبلة نحوه سريعة، حاول ما أمكن اللحاق بها ليردها، إلا أنها كانت أسرع منه إلى مرماه، فارتمى هو نفسه داخل المرمى، ومزق شباكه بنفسه، على حد ما نرى في الفيديو المعروض.

كانت المباراة بين منتخبي جمهورية التشيك واسكتلندا على استاد Hampden Park في العاصمة الاسكتلندية، غلاسكو، ضمن بطولة أوروبا لكرة القدم أمس الاثنين، حين أحرز اللاعب التشيكي Patrik Schick هدفه التاريخي، منهيا المباراة بهدف ثان سجله، وكانت النتيجة 2- صفر لصالح التشيك على اسكتلندا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عالمة الخفافيش غير نادمة.. عالمة الخفافيش غير نادمة.. "لم أرتكب خطأ في مختبر ووهان"
شاهد.. بايدن يخلط 3 مرات بين ليبيا وسوريا بمؤتمر صحافي شاهد.. بايدن يخلط 3 مرات بين ليبيا وسوريا بمؤتمر صحافي
الأكثر قراءة
يتحدث الإنجليزية فقط.. صبي مصري يعاني من متلازمة تمنعه من نطق العربية يتحدث الإنجليزية فقط.. صبي مصري يعاني من متلازمة تمنعه من نطق العربية
معظم وزيرات الحكومة الإسرائيلية من دولتين عربيتين معظم وزيرات الحكومة الإسرائيلية من دولتين عربيتين
أحد أحماض أوميغا-3.. سم قاتل للأورام السرطانية أحد أحماض أوميغا-3.. سم قاتل للأورام السرطانية
أحمد هيكل للعربية: هذا سبب منعي من السفر خارج مصر أحمد هيكل للعربية: هذا سبب منعي من السفر خارج مصر
قرار قضائي بحق طفل فويس كيدز المتهم بالشروع في القتل والنيابة تكشف تفاصيل  قرار قضائي بحق طفل فويس كيدز المتهم بالشروع في القتل والنيابة تكشف تفاصيل 
أحمدي نجاد للعربية: السعودية وإيران إخوة وجيران.. وعليهما التعاون أحمدي نجاد للعربية: السعودية وإيران إخوة وجيران.. وعليهما التعاون
قبل أن تذهب
صباح تدرب الرجال على الملاكمة في صعيد مصر
صباح تدرب الرجال على الملاكمة في صعيد مصر
اكتشف المزيد