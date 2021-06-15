فيديو لهدف هز المرمى وحارسه من مسافة تزيد عن 45 متراً

تمكن لاعب كرة قدم من تسجيل هدف نادر وصعب، بتسديد الكرة قوية ومرتفعة من نصف الملعب تماما، أي من 49.7 ياردة، تعادل 45.4 مترا، في وقت كان حارس المرمى بعيدا بعض الأمتار عن مرماه.

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ولما تنبه حارس المرمى، ديفيد مارشال، ووجد الكرة مقبلة نحوه سريعة، حاول ما أمكن اللحاق بها ليردها، إلا أنها كانت أسرع منه إلى مرماه، فارتمى هو نفسه داخل المرمى، ومزق شباكه بنفسه، على حد ما نرى في الفيديو المعروض.

كانت المباراة بين منتخبي جمهورية التشيك واسكتلندا على استاد Hampden Park في العاصمة الاسكتلندية، غلاسكو، ضمن بطولة أوروبا لكرة القدم أمس الاثنين، حين أحرز اللاعب التشيكي Patrik Schick هدفه التاريخي، منهيا المباراة بهدف ثان سجله، وكانت النتيجة 2- صفر لصالح التشيك على اسكتلندا.