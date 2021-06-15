أول صورة وتعليق لإريكسن على سقوطه المفزع: لن أستسلم

عقب سقوطه المفاجئ وإصابته بنوبة قلبية حبست أنفاس العالم، خلال مباراة الدنمارك وفنلندا في يورو 2020، ظهر الدنماركي كريتسيان إريكسن نجم منتخب الدنمارك علناً للمرة الأولى منذ سقوطه يوم السبت الماضي إثر تعرضه إلى أزمة قلبية، مؤكداً أنه بحال جيدة وموجها الشكر لكل الدعم الذي تلقاه.

ونشر اللاعب الشاب صورة له عبر تطبيق "إنستغرام"، للمرة الأولى منذ الحادثة، وقد ظهر مبتسما في غرفته في مستشفى بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

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بدورها نشرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية تعليقا مقتضبا لنجم المنتخب الدنماركي، قائلا "شكرا لكم.. لن أستسلم.. أشعر بتحسن الآن، لكني أريد أن أفهم ما حدث، أريد أن أقول شكرا لكم جميعا على ما فعلتموه من أجلي".

سقوط مخيف

وسقط إريكسن، البالغ 29 عاما، على أرضية الملعب في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول للمباراة أمام فنلندا، عندما كان يستقبل الكرة من رمية تماس، من دون أي احتكاك مع أحد، إثر تعرضه لنوبة قلبية، وتدخل الطاقم الطبي على وجه السرعة لإجراء الإسعافات الأولية وإنعاشه، وسط دائرة شكلها زملاء اللاعب، في مشهد مفزع.

وبعد نحو عشر دقائق من سقوطه، تم نقل اللاعب على حمالة، رفقة الجهاز الطبي ولاعبي المنتخب الدنماركي، الذين بدا عليهم التأثر بشكل كبير، فيما قامت الجماهير المحلية بالتصفيق.

وتوقفت المباراة بعد هذا السقوط المروع، ثم استؤنفت بعد نحو ساعتين، بعد أنباء من قبل الاتحادين الأوروبي والدنماركي عن استقرار الحالة الصحية للاعب واستعادة وعيه.

ولاحقا انتهت المباراة بفوز تاريخي لمنتخب فنلندا (1-0) المشارك لأول مرة في نهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم.