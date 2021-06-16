.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ستينية تتعلم الغناء أثناء الحجر بفرنسا.. وتطلق أول أغنية

IMG_3390

ستينية تتعلم الغناء أثناء الحجر بفرنسا.. وتطلق أول أغنية

متابع الغاء المتابعة

باريس- ليث بزاري

نشر في: آخر تحديث:

أثر الحجر الصحي بسبب انتشار وباء كورونا سلبا على الكثير من سكان الكرة الأرضية ليس فقط اقتصاديا بل أيضا اجتماعيا، لكن البعض نظر إلى الوضع بإيجابية كهيلين التي قررت أن تدخل عالم الغناء إبّان العزل الجماعي وحظر التجوال في فرنسا، إذ كانت تعمل مهندسة ديكور في جميع أنحاء العالم، ثم قررت أن تستقر في باريس بعد العيش عشر سنوات في لوس انجلوس وعشر سنوات في نيويورك وخمسة عشر عاما في لندن.

طلقها دون علمها منذ 5 سنوات.. وقال لها: أنتِ ملك يمين مصر طلقها دون علمها منذ 5 سنوات.. وقال لها: أنتِ ملك يمين

وأمضت هيلين الستينية وقتَها بين مشاهدة حدائق العاصمة الفرنسية من نافذة منزلها تارة وتنسيق زهور غرفة استقبالها تارة أخرى إبان العزل في فرنسا العام الفائت إلى أن راودتها فكرة احتراف الغناء، فتواصلت مع أحد عازفي البيانو ليساعدها على تحقيق الحلم.

كما تقضي ساعات طويلة على تمرين حبالِها الصوتية وتعلم أداء طبقاتِ الغناء ومواكبة النوتات، ولم تتردد بتقديمِ أغانٍ لمغنين فرنسيين تركوا بصماتِهم في عالم الغناء الفرنسي كشارل ازنافور واديث بياف.

  • مع مراسل العربية ليث بزاري
2 صور
مع مراسل العربية ليث بزاري
مع مراسل العربية ليث بزاري

وبعد أشهر من المثابرة على الغناء أطلقت هيلين أولى أغانيها التي لاقت إعجابا في فرنسا وهي تستعد اليوم للمشاركة في مسابقة Eurovision العامَ القادم.

كما تحضر لإنتاج برنامج تلفزيوني في فرنسا مع نتفليكس، وهو مشروع تعمل على تحقيقه مع فريق عملها وتحضر كذلك لحفل غنائي لتقيم حفلا خيريا في صالة الاولمبيا الباريسية الشهيرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"أظافر مبقعة".. أحدث علامات الإصابة بفيروس كورونا
سر يحيط بخبر منجبة التوائم الـ10.. وزوجها يفجر مفاجأة سر يحيط بخبر منجبة التوائم الـ10.. وزوجها يفجر مفاجأة
الأكثر قراءة
"كوكاكولا" تخسر 4 مليارات دولار بسبب تصرف رونالدو
السكري يقتل الرجل الذي ترك 38 أرملة و89 ابناً و33 حفيداً السكري يقتل الرجل الذي ترك 38 أرملة و89 ابناً و33 حفيداً
شاهد.. بايدن يخلط 3 مرات بين ليبيا وسوريا بمؤتمر صحافي شاهد.. بايدن يخلط 3 مرات بين ليبيا وسوريا بمؤتمر صحافي
لفقدان الوزن تناول البيض.. وإليك أبرز الأسباب لفقدان الوزن تناول البيض.. وإليك أبرز الأسباب
عروس داعش تطل ثانية: كنت غبية.. وأحب أغاني كاني ويست عروس داعش تطل ثانية: كنت غبية.. وأحب أغاني كاني ويست
الحوار المحرج.. جديد قضية رانيا يوسف ضد المذيع العراقي الحوار المحرج.. جديد قضية رانيا يوسف ضد المذيع العراقي
قبل أن تذهب
تلسكوب يرصد الكويكبات قبل اقترابها من الأرض بـ10 أعوام
تلسكوب يرصد الكويكبات قبل اقترابها من الأرض بـ10 أعوام
اكتشف المزيد