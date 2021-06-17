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شاهد.. طفل فرنسي لماكرون: هل أنت بخير بعد الصفعة؟

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ماكرون خلال لقائه بالأطفال

شاهد.. طفل فرنسي لماكرون: هل أنت بخير بعد الصفعة؟

ابتسم الرئيس ثم أجاب: "آه نعم، لا بأس، لم يكن الأمر ممتعا، وهذا ليس شيئا جيدا.. من صفعني لم يكن على حق"

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

فاجأ طفل فرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون بسؤال خلال زيارته إقليم لاسوم عن شعوره بعد الصفعة التي تلقاها على وجهه من أحد المواطنين، خلال زيارته بلدية تاين لارميتاج جنوب شرقي البلاد.

وذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية الخميس أن الواقعة حدثت حين زار ماكرون مدرسة في بلدة بوا دو بيكاردي في الإقليم، استوقفه تلميذ أمام كاميرات التلفزيون وسأله بعد أن رفع إصبعه طالبا الإذن بالكلام: "هل أنت بخير بعد الصفعة التي تلقيتها؟"، في إشارة إلى الاعتداء الذي تعرض له ماكرون مؤخرا.

ابتسم الرئيس ثم أجاب: "آه نعم، لا بأس، لم يكن الأمر ممتعا، وهذا ليس شيئا جيدا".

ثم أضاف مخاطبا الطفل: "ليس من الجيد أبدا أن يقوم أحد بالضرب، حتى في فناء المدرسة، إنه ليس جيدا، ومن صفعني لم يكن على حق".

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