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مواجهة بين كاميلا وديانا حول تشارلز.. صديقة تكشف ما دار بينهما؟

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ديانا وكاميلا

مواجهة بين كاميلا وديانا حول تشارلز.. صديقة تكشف ما دار بينهما؟

تزوج الأمير تشارلز وديانا في عام 1981 وانفصلا عام 1996، وتزوج لاحقاً بكاميلا، في عام 2005

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دبي - العربية.نت

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كشفت ديبي فرانك، الصديقة المقربة للأميرة ديانا، للمرة الأولى عن لقاء جرى وجهًا لوجه بين الأميرة الراحلة وكاميلا باركر بولز زوجة الأمير تشارلز الحالية.

تتذكر ديبي، التي كانت أيضًا مستشارة روحية لديانا وكاتبة أسرارها، أن ديانا وكاميلا التقتا في فبراير 1989 عندما قررت ديانا مواجهتها بشأن علاقتها المزعومة بزوجها تشارلز أمير ويلز.

وبحسب الإعلام البريطاني، فقد قالت ديبي فرانك، إن الأميرة الراحلة واجهت كاميلا بشأن علاقتها مع تشارلز الذي عرف بحبه لكاميلا في ذلك الوقت، قائلة لها إنها "لا تريد أن تُعامل مثل البلهاء"، لترد عليها دوقة كورنوال بقولها: "لديك كل شيء أردتِ الحصول عليه، فماذا تريدين أكثر من ذلك؟".

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وأجابتها ديانا قائلة إنها تريد "زوجها"، وفقاً لفرانك.

وأشادت مستشارة ديانا الروحية بجرأة الأميرة الراحلة و"قدرتها على المواجهة"، لكنها أشارت إلى أن كاميلا لم تتأثر بكلام ديانا، واصفة دوقة كورنوال بأنها "شخص لا يتزعزع".

وتحدثت فرانك عن شخصية ديانا قائلة إنها "كانت شخصاً منفتحاً يتمتع بقدرة غير عادية على التواصل مع الجمهور. والشيء الأهم هو أنها لم تكن شخصا مزيفا قط".

وتزوج الأمير تشارلز وديانا في عام 1981 وانفصلا عام 1996، وتوفيت ديانا في العام التالي في حادث سيارة في باريس.

وتزوج تشارلز لاحقاً بكاميلا، في عام 2005.

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