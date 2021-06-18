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هدية لا تخطر على البال.. ماذا قدم بايدن للرئيس الروسي؟

U.S. President Joe Biden and Russia's President Vladimir Putin meet for the U.S.-Russia summit at Villa La Grange in Geneva, Switzerland June 16, 2021. Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
الرئيسان بايدن وبوتين

هدية لا تخطر على البال.. ماذا قدم بايدن للرئيس الروسي؟

النظارات ذات إطار ذهبي ومعروفة باسم "كونكورد" في إشارة إلى الطائرة الأسرع من الصوت

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راندولف (الولايات المتحدة) - فرانس برس

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اختار الرئيس الأميركي جو بايدن خلال أول قمة له مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف في 16 حزيران/يونيو، أن يقدم له نظارات شمسية من طراز فييتر (الطيار) المفضلة لديه، من صنع شركة أميركية.

رئيس الشركة
رئيس الشركة

وقال بيتر فاسكيفيتس رئيس "راندولف انجنييرينغ" إنه "فوجئ" برؤية نظارات من تصميم شركته تقدم كهدية دبلوماسية خلال لقاء تابعته وسائل الإعلام في العالم أجمع.

عملية تصنيع النظارات
عملية تصنيع النظارات

وأضاف لوكالة فرانس برس "كان يوم عمل اعتياديا إلى أن بدأت الهواتف ترن بحلول الظهر وشاهدنا تفاعلا شديدا على وسائل التواصل الاجتماعي، حينها أدركنا ما يحصل"، واصفا هذه اللحظة بأنها "مفرحة جدا".

وتابع "إنه أمر مدهش، أليس كذلك؟ أعني كم مرة تقدم فيها فرصة كهذه؟".

ويضع العسكريون عادة هذا الطراز من النظارات، وربما يستخدمها قريبا الرئيس الروسي. وقد أبرمت الشركة عقدا مع الجيش الأميركي منذ العام 1978 وتزوده شهريا بحوالي 25 ألف نظارة شمسية، إلى جانب ما تبيعه للعموم.

نظارات شمس من طراز فييتر
نظارات شمس من طراز فييتر

ويتطلب صنع كل زوج من هذه النظارات ذات الإطار الذهبي والمعروفة باسم "كونكورد" في إشارة إلى الطائرة الأسرع من الصوت، 200 مرحلة ويستمر ستة أسابيع.

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تنتج هذه النظارات في مدينة صغيرة في ولاية ماساتشوستس، الواقعة في شمال شرق البلاد. وقد تأسست الشركة في 1973 وتفاخر على موقعها الإلكتروني "بقيمها العائلية الأميركية" ورغبتها في عدم نقل مصنعها خارج الولايات المتحدة.

ويقول رئيس الشركة "أنا متأكد أن الرئيس بايدن قدم هذه النظارات لبوتين كرمز لإرثنا الوطني".

ويضيف "فلنأمل أن يكون ذلك رمزا السلام".

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