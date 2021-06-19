.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تمثال ديانا.. هل يكسر جليد علاقة هاري وويليام؟

prince william harry
ويليام وهاري - أرشيفية

تمثال ديانا.. هل يكسر جليد علاقة هاري وويليام؟

الصحافي أوميد سكوبي: سبق أن شهدنا قليلا (من التقارب) بعد جنازة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية في أبريل

متابع الغاء المتابعة

لندن - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

يشارك الأميران ويليام وهاري الشهر المقبل في تدشين تمثال، تكريما لوالدتهما الأميرة ديانا في لندن، ما قد يشكل فرصة للمصالحة بينهما بحسب ما أوضح الصحافي أوميد سكوبي الجمعة.

وقال سكوبي الذي ألف كتاب "فايندينغ فريدوم" حول الأمير هاري وزوجته ميغن ماركل وابتعادهما عن العائلة المالكة البريطانية "ربما تكون هذه فرصة لكسر الجليد" بين الشقيقين.

وأوضح الصحافي في لندن "سبق أن شهدنا قليلا (من التقارب) بعد جنازة" الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية في نيسان/أبريل".

مع والدتهما
مع والدتهما

وحضر هاري في تلك المناسبة من كاليفورنيا حيث يقيم مع ميغان وطفليهما إلى المملكة المتحدة، في وقت يخيم توتر في علاقاته مع بقية العائلة بعد بضعة أسابيع من مقابلة مدوية أجرتها أوبرا وينفري مع الزوجين في الولايات المتحدة.

الأمير ويليام وهاري في جناز الأمير فيليب
الأمير ويليام وهاري في جناز الأمير فيليب

وكشف هاري في المقابلة التي بثها التلفزيون في 7 آذار/مارس، أنه ابتعد عن ويليام معربا عن "خيبة أمل حقيقية" لعدم حصوله على دعم من والده الأمير تشارلز. وندد بالعنصرية وبعدم مساندة العائلة المالكة له لتبرير انسحابه منها مع زوجته وانتقالهما للإقامة في الولايات المتحدة.

برنامج الغذاء العالمي: عشرات الملايين عرضة للمجاعة العرب والعالم برنامج الغذاء العالمي: عشرات الملايين عرضة للمجاعة

وأثارت المقابلة أزمة داخل العائلة المالكة.

وإن كان ويليام وهاري عاودا الكلام بعد جنازة جدهما، إلا أن أوميد سكوبي يشير إلى أنه "لا يزال هناك الكثير من المواضيع الواجب بحثها".

ويرى الصحافي أن تدشين التمثال "سيظهر أن كليهما قادر على إبداء ودّ واحترام حين يتعلق الأمر بذكرى حياة والدتهما رغم الخلافات بينهما. سيكون ذلك القاسم المشترك بينهما إلى الأبد، ذلك الولع المشترك لإبقاء إرث (ديانا) حيا".

واختار الشقيقان معا الفنان إيان رانك برودلي لإنجاز المنحوتة التكريمية لوالدتهما التي قضت عام 1997 في حادث سير في باريس فيما كان صحافيون من صائدي الصور يطاردونها.
وسينصب التمثال في حدائق قصر كنسينغتون حيث يقيم ويليام ووجته كايت مع أولادهما الثلاثة في الأول من تموز/يوليو 2021، في اليوم الذي كانت الأميرة ديانا ستحتفل فيه بعيد ميلادها الستين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ياسمين المصري شتمت جبران باسيل وأصبحت بطلة في لبنان ياسمين المصري شتمت جبران باسيل وأصبحت بطلة في لبنان
فيديو يحبس الأنفاس.. أعجوبة تنقذ طفلين من موت محتم فيديو يحبس الأنفاس.. أعجوبة تنقذ طفلين من موت محتم
الأكثر قراءة
اعتقال الامرأة التي خدعت العالم بقصة إنجابها 10 توائم اعتقال الامرأة التي خدعت العالم بقصة إنجابها 10 توائم
11 غرزة في الرأس وكدمات.. المصرية ضحية الجزار تروي تفاصيل الواقعة 11 غرزة في الرأس وكدمات.. المصرية ضحية الجزار تروي تفاصيل الواقعة
ساعة ذكية تفضح جريمة.. رجل قتل زوجته أمام رضيعهما ساعة ذكية تفضح جريمة.. رجل قتل زوجته أمام رضيعهما
بعد الأسود والأبيض والأصفر.. ظهور أول إصابة بالفطر بعد الأسود والأبيض والأصفر.. ظهور أول إصابة بالفطر "الأخضر"
مصر.. وقف تأشيرات المسافرين إلى مطار أديس أبابا في إثيوبيا مصر.. وقف تأشيرات المسافرين إلى مطار أديس أبابا في إثيوبيا
ألميدا: الزمالك بلا حظ.. وسأضم عمر جابر إلى فريقي ألميدا: الزمالك بلا حظ.. وسأضم عمر جابر إلى فريقي
قبل أن تذهب
هل أصبح الحل في تونس لسيناريو الذهاب لانتخابات مبكرة؟
هل أصبح الحل في تونس لسيناريو الذهاب لانتخابات مبكرة؟
اكتشف المزيد