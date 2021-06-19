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في 30 دولة.. يمكن لأي شخص تقديم رأسه على طبق

متحف الأوهام
فتاة وضعت رأسها على طبق

في 30 دولة.. يمكن لأي شخص تقديم رأسه على طبق

يحفّز "متحف الأوهام" أدمغة زواره وبالوقت نفسه يتيح لهم الاستمتاع بوقت مسل من خلال عشرات الخدع والأوهام البصرية والألغاز

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زغرب - فرانس برس

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في استطاعة أي شخص تقديم رأسه على طبق من دون إراقة قطرة دم أو التقاط صورة لنفسه يمشي على السقف، في متحف بالعاصمة الكرواتية زغرب يتم تقليده في مدن كثيرة تتوزع على أربع قارات، من باريس إلى نيويورك مروراً بكوالالمبور.

روكو زيفكوفيتش
روكو زيفكوفيتش

ويقول روكو زيفكوفيتش (39 عاماً) الذي كان العقل المدبّر للمشروع مع صديقه توميسلاف باموكوفيتش "إنه أمر مختلف، يتعلق بالدماغ ولكنه أيضاً أمر طريف".

افتتح الرجلان "متحف الأوهام" عام 2015 سعياً إلى إثراء فرص الأنشطة الثقافية في العاصمة الكرواتية مع تزايد إقبال السياح عليها، واستوحيا الفكرة من مسلسل "برين غيمز" الأميركي الشهير الذي يستكشف العلوم المعرفية.

متحف الأوهام
متحف الأوهام

ويحفّز المتحف أدمغة زواره وفي الوقت نفسه يتيح لهم الاستمتاع بوقت مسلٍ من خلال العشرات من الخدع والأوهام البصرية والألغاز.

ويقول الطالب الفرنسي يوسف مزيان (22 عاما) الذي حضر لزيارة المتحف مع صديق في تصريح لوكالة فرانس برس إن "هذا المتحف ممتع جداً". ويضيف "كل شيء مثير للاهتمام نوعاً ما" و"يجعل الزائر يفكر قليلاً أيضاً ويساعد في تمضية الوقت".

متحف الأوهام
متحف الأوهام

ويعتبر "الرأس على طبق" أحد الانشطة الأكثر شعبية في المتحف، إذ يُمكّن الزائر من أن يرى نفسه مقطوع الرأس. أما "غرفة الأرواح" ففيها ينمو الزوار وينكمشون على غرار أليس في بلاد العجائب.

ويشرح روكو زيفكوفيتش، وهو خبير تسويق، أن "على الزوار أن يحققوا ويتسلوا ويتعلموا".

متحف الأوهام
متحف الأوهام

وفوجئ مبتكرا المتحف بالنجاح الفوري الذي حققه. ففي العام التالي للافتتاح، أي 2016، أصبح المتحف الأكثر استقطاباً للزوار في زغرب إذ فاق عددهم المئة ألف.

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ودفع هذا النجاح صاحبَي المتحف إلى بيع تراخيص امتياز لفتح متاحف شبيهة به في فيينا وبلغراد وبرلين ونيويورك وباريس ودبي والقاهرة وكوالالمبور، وبالتالي انتشر المفهوم في أربع قارات.

ويروي روكو زيفكوفيتش قائلاً "لم نتوقف إطلاقاً، ولدينا اليوم 30 متحفاً في محتلف أنحاء العالم"، معلناً عن افتتاح متاحف مماثلة في ليون وميلانو وإشبيلية وبودابست وتل أبيب وفيلادلفيا.

ولا يريد صاحبا الفكرة "متحفاً تقليدياً" يطلع الزوار على محتوياته بصمت، بل يرغبان في أن يستمتع هؤلاء، ويشجعانهم على التقاط صور ذاتية لنشرها عبر الإنترنت ، وهو جانب أساسي من استراتيجية عملهما.

ويرى روكو زيفكوفيتش أن أنشطة المتحف "يجب أن تحقق الترفيه والتثقيف، لكنها ينبغي كذلك أن تكون جذابة بحيث يمكن للناس نشر صورها على الشبكات الاجتماعية".

ويستمتع تلاميذ المدارس ايضاً بزيارة المتحف. تقول دورا لاكوفيتش البالغة تسع سنوات "أحب المتحف كثيراً، وأكثر ما يستهويني فيه الجاذبية الأرضية". وتضيف "هذا أكثر ما أحببته، فقد كنت على وشك السقوط وكان علي التسلق".

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