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"لقد فعلتها".. قصة لاجئ من جنوب السودان بات طبيباً بأوغندا

العربية Samuel Dhol Ayeun, a trainee doctor who fled from South Sudan to Uganda, poses for a photo at the Mulago National Specialised Hospital in Kampala, Uganda June 17, 2021. Picture taken June 17, 2021. REUTERS/Abubaker Lubowa
الطبيب صامويل ضول أيون

"لقد فعلتها".. قصة لاجئ من جنوب السودان بات طبيباً بأوغندا

تسمح سياسة اللجوء في أوغندا للاجئين بحرية الحركة والاستفادة من الخدمات العامة كالتعليم والرعاية الصحية

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كمبالا (أوغاندا) – رويترز

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بعدما أجبرت الحرب الأهلية في جنوب السودان، صامويل ضول أيون، على الفرار إلى أوغندا وهو لا يزال في سن المراهقة عام 2013، كانت ذكرياته وهو يرى أصدقاء يموتون بأمراض يمكن الوقاية منها لعدم توفر الرعاية الطبية الملائمة دافعاً كي يمتهن الطب.

والآن وبعد تخرجه في كلية الطب، ينشغل أيون (27 عاماً) بعلاج مرضى كوفيد-19 وغيرهم في مستشفى مولاغو العام المرموق في العاصمة الأوغندية كمبالا.

قال أيون لوكالة "رويترز": لقد فعلتها!"، مضيفاً: "أن تكون لاجئاً ليس عقاباً.. بل فرصة لمواصلة السعي وراء أحلامك خارج بلدك".

مستشفى مولاغو العام
مستشفى مولاغو العام

وأيون وأسرته من بين ما يقدر بنحو مليون لاجئ من جنوب السودان فروا إلى أوغندا عندما نشبت الحرب بعد عامين فقط من انفصال الجنوب في أعقاب صراع مع السودان استمر عقوداً.

وتسمح سياسة اللجوء في أوغندا للاجئين بحرية الحركة والاستفادة من الخدمات العامة كالتعليم والرعاية الصحية.

ويعيش 1.5 مليون لاجئ إجمالاً في أوغندا التي تحتل المركز الرابع بين الدول التي تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين بعد تركيا وكولومبيا وباكستان، حسبما قالت ويندي كاسوجا المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أوغندا.

وأضافت كاسوجا أن 20% فقط من لاجئي جنوب السودان في سن التعليم الثانوي بأوغندا يدرسون حالياً في المدارس لعدم توافر أماكن تكفي لتلبية الطلب.

الطبيب أيون
  • الطبيب أيون
  • أيون أمام مستشفى مولاغو العام
2 صور
الطبيب أيون
الطبيب أيون
أيون أمام مستشفى مولاغو العام
أيون أمام مستشفى مولاغو العام
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وكان أيون واحداً ممن حالفهم الحظ حيث تلقى تعليمه في مدرسة ثانوية حكومية ونال أعلى الدرجات وحصل على منحة من منظمة "دافي" الألمانية للدراسة في جامعة ماكيريري المرموقة في أوغندا. وقال إنه اشتغل مدرساً لبعض الوقت لتغطية رسوم الجامعة.

وأضاف أنه أول فرد في أسرته يحصل على درجة جامعية وأنه يتمنى التخصص في جراحة الأعصاب ويعتزم العودة إلى وطنه وإعطاء محاضرات.

ومضى قائلاً: "شعر والداي بفرحة غامرة" لدى تخرجه، مشيراً إلى أن أسرته سافرت من موقع اللاجئين الذي تعيش فيه بشمال أوغندا لتحضر حفل تخرجه".

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