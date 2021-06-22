رئيس البرازيل طلب منه أن "يخرس".. فماذا سأله الصحافي؟

طلب الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الاثنين، من صحافي سأله عن سبب رفضه المتكرر وضع كمامة بأن "يخرس"، فيما وصف أكبر مجموعة إعلامية في البلاد "غلوبو غروب" بأنها "رديئة".

وقال بولسونارو للصحافي بعد مراسم عسكرية في مدينة غواراتشينغيتا الواقعة في ولاية ساو باولو "اخرس! إنكم غريبو الأطوار! تمارسون صحافة قائمة على الاحتيال، وهو أمر لا يساعد إطلاقا. إنكم تدمّرون العائلة البرازيلية والدين البرازيلي!".

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Irritado com jornalistas, @jairbolsonaro reclama da CNN por ter elogiado manifestações do fim de semana, ataca repórter de afiliada da tv Globo e manda o próprio staff “calar a boca”.



Presidente também tirou a máscara após ser perguntado sobre uso da proteção.



🎥: @SamPancher pic.twitter.com/gJjvAHJx2E — Metrópoles (de 🏠) (@Metropoles) June 21, 2021

وجاء رد بولسونارو بعدما ذكّره الصحافي الذي يعمل لحساب قناة "فانغواردا" التابعة لشبكة "غلوبو" بأنه تعرّض لغرامات في ولايات عدة لرفضه وضع كمامة خلال لقاءات مع أنصاره.

وعندما أشار الصحافي إلى أن بولسونارو وصل لحضور المراسم مجددا بلا كمامة، رد بولسونارو "أصل كما أرغب وفي أي وقت أرغب. أهتم بحياتي بنفسي".

ومباشرة بعد ذلك، نزع بولسونارو الكمامة السوداء التي كان يضعها وقال "يمكنكم الآن بث ذلك على "جورنال ناسيونال" (نشرة أخبار غلوبو الليلية الشهيرة). لن أضع كمامة في غواراتشينغيتا. هل أنت راضٍ الآن؟".

ومنذ وصوله إلى السلطة في كانون الثاني/يناير 2019، ندد بولسونارو مرارا بالصحافيين والإعلام. وواصل هجماته، الاثنين، معلنا أن "غلوبو تمثّل الإعلام الرديء. إنكم صحافة هراء.. إذا شاهدتم غلوبو فسيتم تضليلكم. عليكم أن تشعروا بالعار لقيامكم بعمل فاشل إلى هذه الدرجة".

وسارعت "غلوبو غروب" بالرد قائلة في بيان، إن "الرئيس لن يعرقل أو يكبح عمل الصحافة في البرازيل عبر الصراخ أو عدم التسامح".

كما ندد بولسونارو بالقناة البرازيلية التابعة لشبكة "سي إن إن"، متهما إياها بـ"الإشادة" بالتظاهرات التي خرجت الأحد الماضي وشارك فيها عشرات الآلاف لانتقاد سياسة الحكومة حيال وباء كوفيد، الذي أودى بأكثر من 500 ألف شخص في البلاد.

وعارض بولسونارو أي تباعد اجتماعي أو إجراءات عزل منذ ظهور الوباء، وشكك في مدى فعالية اللقاحات والكمامات، فيما روّج لأدوية لم تثبت فعاليتها لعلاج المرض.

وقال الخميس خلال برنامجه الأسبوعي الذي يبث على الهواء مباشرة "طالما أنا رئيس.. سنكافح ليكون لدى المواطنين أسلحة ولن نلزم أحدا بوضع الكمامات".