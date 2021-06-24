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لأول مرة.. اللاعب المصري عماد متعب يكشف طبيعة مرضه

عماد متعب
عماد متعب (مواقع التواصل)

لأول مرة.. اللاعب المصري عماد متعب يكشف طبيعة مرضه

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دبي - العربية.نت

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منذ أسابيع وخبر مرض نجم نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عماد متعب، يقلق عشاق كرة القدم، وسط حالة من الغموض بشأن حالته الصحية.

فبعدما رفض في وقت سابق الخوض في تفاصيل صحته، كشف متعب أنه بحالة جيدة ولا يعاني من أي عارض خطير.

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لا مشكلات خطيرة

كما أوضح أنه شعر ببعض التعب خلال في الفترة الماضية، أثناء وجوده في مدينة الجونة، فذهب على إثر هذا إلى المستشفى، حيث اكتشف وجود بعض الحصوات بالكلى ومشاكل بالقولون.

وأكد في مقابلة مع قناة محلية أمس أنه لا يعاني من أي أمراض أو مشاكل طبية في الوقت الحاضر، لافتاً إلى أنه قد يسافر إلى الخارج من أجل الاطمئنان بشكل تام على صحته.

أما عن حالة عينيه التي أثارت تساؤلات بين محبيه، فكشف أنه خضع لعملية جراحية في عينه منذ فترة، مشيراً إلى أن الدواء الذي يأخذه يجعل الجروح تلتئم ببطء، ما يظهر عينيه دائما بمظهر إعياء.

يذكر أن الحالة الصحية لمتعب، كانت أثارت جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية، ونشر ناشطون على تويتر، وسم #متعب_رمز_أهلاوي، لدعم نجم الأهلي السابق، وأصبح الوسم الأعلى تفاعلاً لساعات عدة في مصر.

يذكر أن لاعب الأهلي تعرض في مارس الماضي، إلى أزمة صحية واشتبه الأطباء في إصابته بجلطة في المخ، لكن الفحوصات بينت إصابته بانخفاض في ضغط الدم فقط، ما أدى إلى هبوط في الدورة الدموية.

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