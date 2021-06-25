من تحت الأنقاض.. صبي ينجو بأعجوبة بانهيار مبنى فلوريدا

صراخ وأصابع صغيرة قادت فرق البحث في ولاية فلوريدا الأميركية للعثور على طفل محاصر تحت أنقاض المبنى الذي انهيار صباح أمس الخميس، وأسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.

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وأوضح نيكولاس بالبوا وهو أحد رجال الإنقاذ، أنه كان يمشي مع كلبه بعد منتصف الليل، عندما شعر أن الأرض تهتز، وتابع "فكّرت لوهلة لا يمكن لأحد أن ينجو"، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن" التي نشرت مقطعاً مصوراً مؤثراً لعملية إنقاذ الطفل.

Nicholas Balboa heard someone scream, so he followed the sound.



It turned out to be a boy, trapped in the mountain of concrete and twisted metal after a massive section of a condo complex in Surfside, Florida, crashed to the ground Thursday. https://t.co/1uc9OdqGuh — CNN (@CNN) June 24, 2021

وقال بالبوا: "اقتربت بما يكفي لسماع الصوت، ثم سمع أحدهم يقول له: "هل يمكنك رؤية يدي؟"، مشيراً إلى أن الطفل كان يرفع يده بين الحطام.

كما أضاف أن الطفل كان تحت مرتبة وهيكل سرير، ومن الواضح أنه كان نائما"، عندما انهار المبنى.

إنقاذ 53 شخصاً و99 في عداد المفقودين

وكشف فريدي راميريس قائد الشرطة في ميامي ديد، أنه تم تحديد مكان تواجد 53 شخصا، إلا أنه لا معلومات عن 99 شخصا آخرين.

وكان مبنى سكني في شمال ميامي بيتش بولاية فلوريدا انهار، في ساعة مبكرة أمس، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، وقرابة 100 شخص في عداد المفقودين.

كذلك، كشف فريق الإنقاذ والإطفاء في مقاطعة ميامي ديد، في تغريدة على تويتر في وقت سابق، أنه أنقذ 35 من سكان المبنى وعالج 10 منهم، في حين نقل اثنان إلى مستشفيات محلية في المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن البعض قد يكونون عالقين بين الأنقاض، مضيفة أن رجال الإطفاء استخدموا سلالم محمولة على شاحنات للوصول إلى الأشخاص العالقين على الشرفات، وقاموا أيضا بتفتيش طابق تلو الآخر.