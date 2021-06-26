حفيد محمد علي كلاي على خطى جده.. أول مباراة كمحترف

يبدو أن حفيد الملاكم الأسطورة محمد علي كلاي، يسير على خطى جده. فقد وقع نيكو علي والش، حفيد بطل العالم السابق للوزن الثقيل، عقدا مع شركة توب رانك التي يملكها بوب أروم حيث سيخوض نزاله الأول كمحترف في 14 أغسطس.

إلى هذا، قال الملاكم الشاب "التوقيع مع توب رانك حلم أصبح حقيقة. أنا فخور باستمرار الإرث الذي بدأه جدي. إنها مسؤولية كبيرة".

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وبدأ أروم البالغ عمره 89 عاما ترويج مباريات محمد علي في 1966. وقال "هذا مذهل. من كان يتخيل أنه بعد كل هذه السنوات سأكون مروج المباراة الأولى لحفيده كمحترف".

كما قام بترويج 27 مباراة للملاكم الراحل من بينها نزاله الشهير في مانيلا ضد جو فريزر ومباراة الإعادة ضد كين نورتون.

يذكر أن علي والش، البالغ عمره 20 عاما والمشارك في وزن المتوسط، هو نجل روبرت والش ورشيدة علي والش ابنة محمد علي.