.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

حفيد محمد علي كلاي على خطى جده.. أول مباراة كمحترف

حفيد محمد علي كلاي
حفيد محمد علي كلاي

حفيد محمد علي كلاي على خطى جده.. أول مباراة كمحترف

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يبدو أن حفيد الملاكم الأسطورة محمد علي كلاي، يسير على خطى جده. فقد وقع نيكو علي والش، حفيد بطل العالم السابق للوزن الثقيل، عقدا مع شركة توب رانك التي يملكها بوب أروم حيث سيخوض نزاله الأول كمحترف في 14 أغسطس.

إلى هذا، قال الملاكم الشاب "التوقيع مع توب رانك حلم أصبح حقيقة. أنا فخور باستمرار الإرث الذي بدأه جدي. إنها مسؤولية كبيرة".

حفيد محمد علي كلاي مع أروم
حفيد محمد علي كلاي مع أروم

وبدأ أروم البالغ عمره 89 عاما ترويج مباريات محمد علي في 1966. وقال "هذا مذهل. من كان يتخيل أنه بعد كل هذه السنوات سأكون مروج المباراة الأولى لحفيده كمحترف".

كما قام بترويج 27 مباراة للملاكم الراحل من بينها نزاله الشهير في مانيلا ضد جو فريزر ومباراة الإعادة ضد كين نورتون.

يذكر أن علي والش، البالغ عمره 20 عاما والمشارك في وزن المتوسط، هو نجل روبرت والش ورشيدة علي والش ابنة محمد علي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد ضحية لفتاة شاهد ضحية لفتاة "التيك توك" بمصر تكشف: هكذا استدرجوني
احذروا احذروا "دايت" منخفض السعرات.. خطير جداً على الأمعاء
الأكثر قراءة
القبض على فنان مصري متلبسا بحيازة المخدرات القبض على فنان مصري متلبسا بحيازة المخدرات
شابان نفذا أكبرعملية احتيال بتاريخ بيتكوين.. واختفيا بالملايين شابان نفذا أكبرعملية احتيال بتاريخ بيتكوين.. واختفيا بالملايين
فضيحة تطال وزيرا بريطانيا.. صور خادشة مع مساعدته فضيحة تطال وزيرا بريطانيا.. صور خادشة مع مساعدته
الإمارات تجري تعديلاً على رسوم تأشيرات الإقامة والسياحة الإمارات تجري تعديلاً على رسوم تأشيرات الإقامة والسياحة
أول ظهور لدنيا سمير غانم بعد الأزمة.. وجديد عن والدتها أول ظهور لدنيا سمير غانم بعد الأزمة.. وجديد عن والدتها
بعد صورة القبلة وفضيحة العناق بمكتبه.. وزير بريطاني يعتذر بعد صورة القبلة وفضيحة العناق بمكتبه.. وزير بريطاني يعتذر
قبل أن تذهب
أزمة تونس تزداد اشتعالا.. والرئيس يؤكد تعطيل النهضة لمؤسسات الدولة
أزمة تونس تزداد اشتعالا.. والرئيس يؤكد تعطيل النهضة لمؤسسات الدولة
اكتشف المزيد